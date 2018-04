¿Trabajo o no trabajo?: cuáles son los alcances del feriado de mañana

¿Se trabaja o no se trabaja? La pregunta recorrió desde hace algunas semanas los pasillos de las empresas privadas del país, en torno a lo que sucederá este fin de semana. Es que la situación genera inquietud para quienes trabajan en empresas privadas y no en el sector público: ¿habrá feriado mañana lunes 30? No para todos. La página web del Ministerio del Interior indica que el 30 de abril es "Día no laboral con fines turísticos". De esta manera, es cada empresa la que decide si sus empleados trabajan o no. Todo comenzó el año pasado, cuando el Gobierno publicó en el Boletín Oficial los feriados de este año. En esa ocasión, se comunicó que el 30 de abril, y el 24 y 31 de diciembre serían "no laborables".

Según la ley, el Poder Ejecutivo puede optar por ampliar los días de descanso (hasta tres) pero elegir entre convertirlos en puente o no laborables. La decisión del presidente Macri, en este caso, fue mediar entre los intereses del sector turístico y el de las empresas.

Por su parte, como en todo día no laborable, el lunes 30 de abril la administración pública no trabajará. Tampoco habrá actividad estatal por lo que no habrá clases en escuelas ni universidades.

Cabe aclarar que en este 2018, los fines de semana que se convirtieron en extra largo ya pasaron. Fueron el de carnaval (12 y 13 de febrero) y el de Semana Santa, que se sumó a la conmemoración de los veteranos y los caídos en la Guerra de Malvinas, del 2 de abril.

Feriados nacionales que quedan para 2018:

* 30 de abril - lunes: Día no laborable.

* 1° de mayo - martes: Día del Trabajo.

* 25 de mayo - viernes: Día de la Revolución de Mayo.

* 17 de junio - domingo (trasladable, a definir): Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.

* 20 de junio - miércoles: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano.

* 9 de julio - lunes: Día de la Independencia.

* 20 de agosto - lunes (fecha original 17 de agosto): Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.

* 15 de octubre - lunes (fecha original 12 de octubre): Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

* 19 de noviembre - lunes (fecha original 20 de noviembre): Día de la Soberanía Nacional.

* 8 de diciembre - sábado: Día de la Inmaculada Concepción de María.

* 24 de diciembre - lunes: Día no laborable.

* 25 de diciembre - martes: Navidad.

* 31 de diciembre - lunes: día no laborable.