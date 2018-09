Trabajos finales en el Autódromo de San Cayetano

Con un proyecto ambicioso no hace más de un año el Club Independiente en forma conjunta con el Intendente del partido de San Cayetano Miguel Gargaglione presentaban la futura pavimentación del Circuito Parque que desde la década del 70 se viene utilizando para categorías zonales y que nació con las Cafeteras y Mar y Sierras de aquella época y que con el correr de los años también otras categorías fueron visitando el coqueto circuito de tierra.

Hoy la realidad es otra, la empresa Vial Agro ejecutó las tareas y el pavimento ya es un hecho y las obras son realmente muy importantes, así lo afirmó a LU 24 Carlos Torres, presidente de la Subcomisión de Automovilismo del Club Independiente, quien además agradeció la gestión de Gargaglione para esta obra, que realmente es un gran impacto que posibilitará tener competencias de distintas categorías en este trazado de unos 2050 metros , (aún no está la medición exacta), con alambrado olímpico durante todo el perímetro del Autódromo y hoy se terminaban la construcción de los muñecos de goma para la contención de vehículos y se comienza con la de cabinas que tendrán 14 metros de largo y 5 cabinas individuales comunicadas por un pasillo.

No tendrá nombre especial, se llamará Autódromo Parque del Club Independiente y contará con tres trazados de 2050 metros, otro de 1446 metros y un kartódromo de 1050 metros.

En principio, la inauguración de dicho Autódromo sería el 21 de octubre con una fecha de TC del 40, Mar y Sierras A, Minicross y Mar y Sierras B, aunque esa jornada por ser el Dia de la Madre le quitaría mucho público, por eso es muy posible que si se usa el sentido común las autoridades de la Asociación de Pilotos puedan postergar esta fecha por unos días.

La obra es muy prolija, está quedando realmente espectacular y una vez terminado seguramente más que un orgullo para San Cayetano, será uno de los autódromos mejor presentados de la provincia.