Tragedia de Cascallares: A través de una carta anónima informaron sobre la posible fuga de Avots

Pasaron más de 5 años del trágico accidente en cercanías a Cascallares, más precisamente en el kilómetro 508 de la ruta nacional 3, cuando un auto marca VW Gol en el que viajaban cinco personas hacia Bahía Blanca, chocó de manera frontal contra un micro de la empresa El Rápido, que se dirigía a Mar del Plata. Por la colisión, perdieron la vida 5 personas.

Nicolás Avots Sugimoto fue sentenciado como el responsable de la mencionada tragedia, ya que en el momento del accidente iba a bordo de una Renault Kangoo y realizó una mala maniobra, intentando pasar al colectivo de El Rápido provocando que el VW Gol, que venía de frente, intentara evitar el accidente y se cruzara de carril, impactando de lleno con el micro.

El pasado sábado, la familia de Guillermina Cirone recibió una carta anónima en la que se informaba sobre la posible fuga de Avots Sugimoto, quien fuera condenado a 10 años de prisión por el delito de homicidio simple y pidiera un recurso a Casación, el cual fue rechazado.

El abogado Marcelo David, indicó en diálogo con LU 24 que “Avots volvió a plantear un recurso a la Corte de la Provincia de Buenos Aires, donde el expediente se encuentra tramitando, ahí está la crítica a nuestro sistema, quien resulta de alguna manera condenado y mientras tanto sigue planteando recursos sigue en libertad”, haciendo referencia al expediente.

Respecto a la carta anónima David sostuvo que “es una preocupación que tenemos desde el primer día, dijimos que Avots era del conurbano, que ya había mentido en su domicilio, respecto a vivir con la madre, porque la policía tuvo problemas para notificarlo. No me llama la atención esta carta anónima, claramente surge de alguien que no le quiere hacer un favor a Avots”.

“Si se mudó sin informar el domicilio hay elementos suficientes para detenerlo inmediatamente” agregó el abogado, mientras que manifestó que “si se fuga y la justicia no hace nada, la justicia será nuevamente la responsable de que alguien en Argentina no cumpla la sentencia que tiene que cumplir”.

Si Avots se llega a dar a la fuga, David explicó que “lo que se puede hacer es denunciar ante tribunales para que hagan, y si no hacen que asuman la responsabilidad que tienen que asumir”.

El abogado además finalizó diciendo que “hay que tratar de entender los tiempos de la justica que no son tiempos, sino aletargamientos constantes y continuos. Esto quedó en mera palabra, no quedó en el cumplimiento efectivo”.