Tragedia de Cascallares: Ante la sospecha de fuga, Avots se presentó en la justicia para informar su domicilio. No podrá salir del país

El Dr. Marcelo David, abogado de la familia de Guillermina Cirone, víctima de la “Tragedia de Cascallares”, informó a LU 24 que Nicolás Avots, condenado a 10 años de prisión, se presentó de manera espontánea ante la justicia para manifestar que no ha cambiado su domicilio, ante la sospecha de la familia Cirone de que este tuviera intenciones de fugarse. Además anticipó que se dispuso que Migraciones le prohíba salir del país, en caso de que el lo intentara.

“Se presentó espontáneamente, diciendo que vive aún en la casa de su madre. Cabe recordar, que surgió una preocupación al respecto, en función de un anónimo que recibió Mónica, la madre de Guillermina, donde prenunciaba que Avots tenía intenciones de fugarse y que no vivía en el domicilio que aducía en la justicia. Denunciamos en la Corte, donde a mi criterio el expediente está parado, hasta que se dicte el fallo para tratar el recurso extraordinario planteado por Avots para definir la cuestión y se pidió al Tribunal Oral Criminal local, que haga las investigaciones del caso”, explicó.

Resaltó que lo beneficioso del asunto, fue que se dispuso que “en Migraciones en el caso de que Avots quisiera salir del país, le prohíba salir del país”.

Recordó que Avots, fue condenado por el Tribunal local a 10 años de cumplimiento efectivo, por un “quíntuple homicidio con dolo eventual” confirmado por la Cámara de Casación Bonaerense “y como el código permite recurrir por no tener sentencia firme, este individuo continua manejando”.

Anticipó que seguirán insistiendo e instalando el caso en medios nacionales: “no es sencillo instalar este tema, sobre todo cuando no es algo nuevo”.

Consideró que la contención de la familia es difícil, “y es difícil como operador del derecho mostrar estas falencias y estas grandes contradicciones”.

David, advirtió que hay un proyecto promovido por el Ministerio de Justicia de la Provincia que se llama “la teoría del doble conforme”, significa que si el Tribunal Oral lo condena, y en la instancia superior inmediata que es Casación en este caso, confirma el fallo; por más que le queden otros recursos, tienen que quedar detenido, pero tiene que modificarse el código de procedimiento, para evitar que quien tiene recursos económicos para pagar abogados y presentar recursos y recursos, no quede prolongada una condena”.