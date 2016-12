Tragedia de Cascallares: “Casación determinó que Avots debe quedar tras las rejas”

El 20 de octubre del año pasado condenaron a 10 años de prisión a Nicolás Abot, acusado de homicidio simple. Abot, es el conductor, que según la justicia logró acreditar y confirmar por Casación en la Provincia de Buenos Aires, que conducía el vehículo que provocó el terrible accidente conocido como la “tragedia de Cascallares”. Finalmente, Casación de La Plata confirmó el fallo del Tribunal local y Avots debería quedar detenido de manera inmediata, según afirmó el Dr. Marcelo David, letrado que representa a la familia Cirone.

Marcelo David, explicó esta mañana a L U 24: “Casación Bonaerense de La Plata, aún no determinó dar lectura al fallo, pero acabo de ser notificado que ha confirmado el fallo del Tribunal Criminal de Tres Arroyos, que aplicó la teoría del dolo eventual respecto al caso, donde Avots manejando un rodado a alta velocidad con un marco extremo de imprudencia, el Tribunal había acreditado de que Avots debía representarse que podía manejando de esa manera , causar daños a terceros y en este caso, causó la muerte de 5 personas. Vale recordar, que es un caso señero; uno de los pocos que existe en la jurisprudencia provincial y nacional, en donde quien conduzca de una manera ya imprudente y verdaderamente con desinterés y desprecio, respecto a la vida de los demás, va a tener de alguna manera que cumplir con las condenas de cumplimiento efectivo y no salir beneficiado por los homicidios culposos que generalmente son de cumplimiento efectivo”.

De esta manera, con esta confirmación Avots “debería ser detenido inmediatamente independientemente de los recursos extraordinarios que quiera plantear. Acá Casación determinó que Avots debe quedar tras las rejas”.

Recordó el letrado, que ni bien terminó el juicio, “yo dije que había riesgo de fuga, y que Avots había cambiado tres veces el domicilio. Dije que era un chico del Conurbano, que debía estar detenido independientemente de los recursos de Casación. Se me dijo que no era instancia de detención y que el fallo no estaba firme. Si Avots se profuga, será la Provincia, la que nuevamente demuestra con su Poder Judicial la impericia; la negligencia; el no poder hacer cumplir sus reglas, y básicamente no poder tomar los parámetros y cuidados que debe tomar como para que la sentencia, como en este caso a mi criterio ejemplar, se puedan cumplir. Yo como operador del derecho, me quedo tranquilo de que pude hacer y estuvo a mi alcance se desarrolló absolutamente con plenitud. Hubo que trabajar mucho, porque lo que se sabía es que por jurisprudencia íbamos a perder y esto iba a ser un homicidio culposo que iba a quedar con un cumplimiento no efectivo, con lo cual Avots se iba a quedar en su casa. Entendíamos que la gravedad de este caso y de muchos otros que han representados accidentes que se han llevado vidas y evidentemente no tuvo varias reprimendas. Hace poco salió una ley que agrava las penas, respecto de los accidentes que surjan cuando alguien está alcoholizado o maneja a excesiva velocidad. Creo que son avances para que nos concienticemos que subir a una ruta, un camino en un vehículo no es una cuestión mejor y respetar la vida de los demás”, reflexionó.