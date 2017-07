Tránsito: Fabiano reclama “una ciudad humanizada que baje la velocidad”

Roberto Fabiano, precandidato a concejal por Cambiemos y presidente del PRO en Tres Arroyos, expuso en torno a un proyecto de la fuerza política a la que representa en torno a lo que definió como “siniestros de tránsito, que en un 99% de los que ocurren en Tres Arroyos, ocurren por negligencia de una o de las dos partes, y no por un problema técnico o una circunstancia inevitable. La gente se muere, en Tres Arroyos, además de por cuestiones de salud, por problemas de tránsito. Y esto hay que evitarlo”.

“El promedio de viaje de un ciudadano de Tres Arroyos es de 18 cuadras. Respetando normas especiales, como andar a 40 km/h y teniendo en cuenta al peatón, se demoran 5 minutos; ese mismo recorrido, a 60 km y sin dar paso a peatones y bicicletas, se demoran 4.20 minutos, por lo que el ahorro es de 40 segundos. ¿Vale la pena andar ligero en la ciudad? Consideramos que no”, sostuvo Fabiano, quien hizo referencia a los accidentes ocurridos en las últimas horas y que pudo apreciar tras los videos difundidos por LU 24.

“Hay que bajar a 40 km la velocidad en toda la ciudad. Hace mucho tiempo que lo hago y jamás he tenido la más mínima posibilidad de un siniestro. Es solamente pedirle a la gente que le preste atención al velocímetro del auto. Esto no lo resuelve el intendente ni el Concejo Deliberante. Lo resolvemos entre todos. Es muy grande el costo para el Municipio y otros agentes involucrados cuando se produce un accidente grave”, señaló.

Fabiano reclamó control a los padres, en las previas en las que se ingiere alcohol y luego se sale a conducir. Y también advirtió que “no se puede destinar un montón de inspectores para controlar el estacionamiento de los autos quietos en el centro, porque un auto quieto nunca mató nadie”.

En este aspecto, pidió “una campaña de concientización permanente pero también un sistema de apercibimientos para que la gente cumpla con las normas. Hoy es normal ver que nadie usa casco, ni cinturones de seguridad. Y planteamos la necesidad de que se humanice la ciudad, que baje la velocidad del tránsito y que se comience a utilizar más la bicicleta, siempre y cuando haya dónde dejarlas. Eso lo hemos planteado: que no se estacione más en los primeros quince metros de cada cuadra, estableciendo estacionamientos y además evitando la reducción de la visibilidad que causan los autos parados allí”.