Tras 44 años en el periodismo, se jubiló Oscar Rossi: “Hoy me llegó el momento de darle el paso a otro”

El periodista gráfico Oscar Rossi se jubiló luego de trabajar 44 años ininterrumpidamente en el diario La Voz del Pueblo. Hoy habló con el móvil de LU 24 donde se mostró muy feliz y dijo que “ya está extrañando”.

“Todavía no caigo porque son muchos años, son 44 años y cumpliendo distintas funciones en el diario, hoy me llegó el momento de darle el paso a otro”, expresó emocionado Rossi.

Sobre su labor periodística recordó que comenzó a trabajar en la calle Colón: “Primero era gráfico y entre en el viejo edificio de la calle Colón como tipógrafo para hacer avisos en el diario y ahí estuve hasta el año 78 trabajando y después empecé a hacer crónicas de ajedrez porque en ese tiempo jugaba y ahí entré en el periodismo”.

“Después en el 80 era jefe de deportes hasta el 92, ahí tuve la suerte, debe haber sido mi momento más lindo en el diario, de haber ido a cubrir la Copa América a Chile, la cubrí para la Agencia DyN y para todo el país, eran otros tiempos, no había computadoras”, agregó.

“Ha sido una etapa muy linda sin ninguna duda, son 44 años de pura aventura siendo periodista o empleado del diario”, concluyó.