Tras el acuerdo con el FMI, Díaz Cantera considera que “el Gobierno lo que necesita es equilibrar las cuentas”

El licenciado en Economía Jorge Díaz Cantera consideró que “depende de cómo se utilicen los fondos” se podrá saber posteriormente si sirve o no el acuerdo cerrado recientemente entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un crédito Stand-by con una duración de 36 meses por unos U$S 50.000 millones, que prevé metas inflacionarias y fiscales.

“El Gobierno no precisa mucho de este tipo de artimañas, lo que necesita es equilibrar las cuentas porque si no se va a caer a pedazos”, evaluó.

Tras repasar el origen del FMI, en diálogo con LU 24, dijo que “no tenemos que desconocer nuestra historia económica ni política y tampoco a nuestros los dirigentes”.

“La economía es un brazo de la política. Los economistas de hoy muchos son técnicos monetaristas y nosotros somos científicos de la economía, así estudiamos, y buscamos siempre el crecimiento y radicar empresas. Tenemos que buscar eso de vuelta pero hay gente que no piensa así o que está mal formada o interpreta que la economía es para eso”, expresó.

“El FMI, el Banco Mundial y cientos de organizaciones se preocupan por los equilibrios monetarios entre las importaciones y exportaciones. Nosotros somos grandes gastadores, por ejemplo en turismo, y tenemos que comprender esos equilibrios y cuando se rompen hay que acudir a lo que no queremos ir pero la culpa de quién es, entonces tenemos que ser serios en ese aspecto”, expresó.

Sobre qué se va a hacer con el dinero, Díaz Cantera apuntó que “esa plata viene para resolver una ecuación que se desarmó en diez días, que fue la gran demanda por parte de los particulares y del Estado y ante la caída rápida de los dólares existentes que había en el Banco Central, el Gobierno no tiene más remedio que buscar suplemento para mantener ese equilibrio y por eso cae en el FMI ya que no hay inversores extranjeros, el saldo comercial es negativo, ni desarrollamos el turismo interno. Y si destinamos mal estos primeros 15 mil millones –que se usarán, por ejemplo, para pagar bonos - va a ocurrir lo mismo”.