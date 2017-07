Tras el acuerdo con la Provincia, docente locales aseguran que el aumento es “insuficiente” y que no se recuperarán clases durante las vacaciones

La Secretaria General de Suteba, Marcela Molina, consideró que la oferta salarial aceptada por el sector docente y propuesta la Provincia “es claramente insuficiente”. Además aclaró que en el Distrito no se recuperarán los días perdidos de clase durante el receso de invierno, ya que no hubo ninguna escuela cerrada por 14 días.

Molina participó ayer del plenario de secretarios generales en La Plata y aseguró que “la discusión fue rica. La propuesta no es lo que nosotros deseamos, es claramente insuficiente; pero sí valoramos cosas que veníamos pidiendo como el aumento a jubilados que los incluyera y decirle no al presentismo, porque no cambiamos salud por salario. Basándonos en eso que es lo importante y haber roto el techo del 18 por ciento, es que hizo que aceptáramos la propuesta y tres distritos no aceptaron después los 130 restantes sí. Lo que nos queda con esto, es que si el dinero estaba a fin de junio estaba en enero también, el gobierno no quería darnos ese aumento”, sostuvo.

Mencionó en este sentido, que encuestaron en la ciudad a unos 300 docentes “y el 80 por ciento aceptó la propuesta. Dentro de este acuerdo dice que en noviembre nos reuniremos nuevamente ambas partes para monitorear la cláusula gatillo y empezar a discutir el salario 2018. Si el gobierno cumple en convocarnos allí, en 4 meses estaremos en condiciones de empezar en tiempo y forma en el 2018. Son 1500 pesos de bolsillo, por eso decimos que es claramente insuficiente, pero hay cosas que ya no pueden estirar más. Esto no significa que no seguiremos luchando. Si en noviembre desde enero a noviembre la inflación subió al 28 nos tendrán que dar 4,5 puntos más”.

En cuanto a la posibilidad de recuperar días perdidos de clase, Molina indicó que “el Consejo Federal de Educación Rechazó la Resolución N° 1131 que indicaba que los docentes debían trabajar con los alumnos en receso En este Distrito no estarán convocados, porque no hubo escuela que estuviera 14 días cerrada y en el resto de los distrito opina lo mismo y el consejo ya se expidió sobre eso. La devolución de días de paro, con descuentos muy grandes está en manos de la justicia; dos jueces fallaron a favor de que el gobierno devuelva el dinero y ayer se elevó una nota para que la Provincia acate la orden judicial. Esto es una aceptación pero con algunas cláusulas, cuestiones que seguimos reclamando”, aclaró.

A su entender, para los docentes se está lejos de solucionar los problemas de infraestructura del distrito y de la provincia “y tampoco vemos que haya habido mucha inversión en este sentido y es un reclamo contante. Los gobiernos no terminan de entender que una educación de calidad es lo que va a fortalecer a todo el país”.