Tras el decreto de Vidal los docentes decretan nuevo paro docente

El Frente de Unidad Docente Bonaerense convocó un nuevo paro para la semana próxima en respuesta al decreto firmado por la gobernadora María Eugenia Vidal con el que intenta dar por cerrada la negociación paritaria de manera unilateral con un aumento del 19 por ciento. Los días en los que se concretará el paro no están definidos y la extensión será como mínima de 48 horas, pero los representantes gremiales darán las precisiones recién mañana por la mañana durante una conferencia de prensa en la sede de Udocba.

Más temprano, tras conocer la decisión de la gobernadora Vidal, los docentes expresaron su “rotundo rechazo” al cierre vía decreto de la paritaria. “Vidal impone por decreto una modificación miserable que ya fue rechazada en paritaria por los sindicatos por significar un deterioro del salario docente”, remarcaron desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense y recordaron que en septiembre la inflación superó el 31 por ciento acumulado.

Desde el Frente –integrado por los gremios AMET, FEB, Sadop, Suteba y Udocba- resaltaron que el gobierno provincial “intenta convalidar autoritariamente una baja del salario docente con un decretazo”, lo que para los maestros va en la línea con la falta de diálogo.

"Rechazamos el decreto porque están concediendo un aumento del 19 por ciento contra una inflación que hoy está en 31", se quejó Roberto Baradel, titular de Suteba. En declaraciones a radio Continental, el dirigente sostuvo que si bien voceros del gobierno provincial salieron a decir que la paritaria no estaba cerrada, los gremios no tuvieron "ningún tipo de comunicación oficial" sobre el tema.

"Los gremios no tienen comunicación oficial de nada. Lo único que tenemos es el documento del decreto, que tampoco nos llegó a partir de una comunicación oficial", dijo Baradel, que reclamó la reapertura de la paritaria.

Baradel señaló que la última reunión oficial para debatir sobre salarios y condiciones de trabajo fue el 23 de agosto, momento a partir del cual se cortó el diálogo con la gestión Vidal. La gobernadora decidió mediante el decreto 1145/20018 publicado en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires ratificar el incremento ya otorgado a los maestros.

“Es indudable que esto va en línea con la irresponsable actitud del gobierno que se niega al diálogo, desconociendo el ámbito legal de la Paritaria Provincial. Desde las organizaciones sindicales exigimos que respeten la Ley de Paritaria y que gobiernen para garantizar derechos y no para vulnerarlos”, reclamaron desde el Frente de Unidad los gremios con mayor representación en la provincia.

Fuente: Página/12.