Tras gestiones de Garate, el titular de DIPREGEP atenderá a escuelas en Tres Arroyos

El diputado provincial Pablo Garate, en el marco de la reunión de Comisión de Educación que se llevó a cabo en la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, con la presencia de su responsable, Gabriel Sánchez Zinny, le acercó las problemáticas educativas que hay en la actualidad en Tres Arroyos. En ese sentido, se comprometió la presencia en nuestra ciudad del director provincial de Educación General de Escuelas Privadas (DIPREGEP).

En su carácter de vicepresidente de la Comisión de Educación, el legislador tresarroyense planteó principalmente los temas referidos al Circuito de Escuelas Rurales, las dificultades de Infraestructura de la Escuela N° 54, la Escuela N° 14, Escuela N° 18, Escuela Primaria de Reta y de la Escuela Secundaria N° 4 (extensión 2040) que funciona en la Escuela N° 5.

A raíz de la gestión iniciada por Garate, Sánchez Zinny se comprometió a que el próximo jueves 14 del corriente mes el director provincial de Educación General de Escuelas Privadas (DIPREGEP), Dr. Juan Cruz Rodríguez, atienda a las escuelas de Copetonas, Indio Rico, Oriente, y otras de la región, a los efectos de analizar y buscar soluciones a las complicaciones que se vienen planteando. De dicho encuentro, a llevarse a cabo en la Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos, a partir de las 17 horas, también será parte Garate.

“Le he manifestado al Director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires Sánchez Zinny, la problemática educativa que tenemos en el distrito, y hemos coincidido en buscar soluciones, ya que el problema está y lo principal es lograr soluciones rápidamente y no quedarnos en cómo o porque llegamos a tenerlo. Si queremos una mejor o buena educación, es necesario que nos enfoquemos todos en buscar soluciones y no culpables”, expresó Garate.

Además, habló de otras problemáticas como la posibilidad de culminar el edificio de Villa de las Américas y la concreción de la conformación de la Escuela Secundaria a partir de la Escuela Secundaria N°5.

Por otro lado, también se planteó resolver la situación de espacio para la Escuela Especializada en Arte que funciona en el Barrio Virgen de la Carreta, la cual fue estatizada hace dos años.

Por último, otra cuestión a tener en cuenta es la situación de las escuelas rurales que van disminuyendo su matrícula y el transporte.

“Fue una reunión positiva, donde pude acercarle varios temas y donde nos comprometimos a buscarles soluciones”, finalizó Garate.