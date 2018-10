Tras la baja de septiembre, se recupera la cobrabilidad de Servicios Urbanos

La tasa mensualizada de Servicios Urbanos fue la más afectada por el descenso de la cobrabilidad en septiembre, admitió el director de Políticas Tributarias, Ariel Sánchez, pero está experimentando un repunte en lo que va de octubre.

“Como ya lo había adelantado el intendente, en septiembre se registró una baja importante que nosotros le adjudicamos al impacto de la boleta grande del servicio de gas, que corresponde a los meses más fríos, en el bolsillo de los vecinos, y si bien al no haber terminado el mes no podemos medir todavía lo que sucede en octubre, observamos que está repuntando un poco. Venimos haciendo además el trabajo de intimar a la gente que ha demostrado que no tiene ganas, a pesar de contar con la capacidad contributiva, de pagar los impuestos”, indicó Sánchez.

El funcionario advirtió, no obstante, que para llegar al proceso de ejecución por deudas de tasas se acude previamente a una serie de acciones administrativas, además de ofrecer facilidades para el pago. “Sabemos que es un momento difícil, por eso están las alternativas de financiación, pero también hay quienes hacen inversiones en el sector financiero y no pagan los impuestos”, consideró.

Finalmente, aseguró que se está trabajando en el Presupuesto 2019 en medio de un escenario económico complejo e incierto, por lo que no descartó que los incrementos de tasas se den de manera escalonada.