Tras la mordedura de un perro a un joven en el centro, recalcan la importancia de concientizar para ser responsables (video)

Ante la reciente mordedura de un perro a un joven frente a la estación de servicio YPF, ubicada en la céntrica esquina de Colón y Lavalle, la directora de Bromatología, Lucia Gardey, dijo por LU 24 que “se trabaja en concientizar sobre la tenencia responsable de mascotas”.

“La población canina se controla por castración y con dueños responsables. Esto implica hacerse cargo de lo que produce en la vía pública”, expresó.

Sobre el hecho registrado ayer a las 11:45, dijo que “se trata de un perro negro y no sabemos quién es el dueño. Atacó al chico y siguió corriendo. Quien tenga algún dato agradecemos que nos lo facilite para intimarlo en su domicilio particular. En un video se ve a una señora en bicicleta pero no sabemos si es la propietaria”.

“Esto ocurre constantemente, si fuésemos una sociedad responsable directamente no sucedería, el dueño lo pasearía bajo su supervisión”, consideró al tiempo que informó que también un hombre de 80 años fue mordido en los últimos días.

La funcionaria evaluó que “esto también tiene un costo económico porque hay que pagar las vacunas y los antibióticos, el material descartable y al médico. Además la persona mordida por ahí también debe faltar al trabajo. A veces se minimiza diciendo que ‘el perrito que quiere salir´ pero hay que tomar conciencia de nuestro papel, obviamente esto no es culpa del perro sino de los humanos”, concluyó.

El testimonio de la víctima

Ramiro Mendizábal, quien fue mordido, envió al Facebook de LU 24 el relato de lo ocurrido y agradeció a quienes lo asistieron.

“Así me dejó un perro que venía corriendo al lado de su dueña en bicicleta. Me pasó ayer a las 11:45 de la mañana en la YPF de Colón. Los chicos de la estación de servicio brindaron una atención de primera hasta que llegó el remis que me llevó al hospital. La atención del hospital muy buena donde me dieron la vacuna antitetánica”, contó.

Y agregó: “quiero remarcar que la señora dueña del perro jamás frenó y jamás miró para ver cómo estaba. Espero que si lee esto o lo ve tome conciencia, por que iba camino a buscar mi hijo a su jardín. La pregunta es: ¿si muerde a una criatura como actuaría? Ojalá lo leas y tomes conciencia de lo que pasó. Porque los medicamentos, remis y pantalón los tengo que garpar (sic) yo”.