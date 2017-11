Tras los despidos, el gerente financiero dijo que Lucaioli “ratifica plenamente la continuidad de la operatoria”

En medio de los despidos producidos por la firma Lucaioli en la localidad bahiense y a nivel país, el gerente financiero de Lucaioli en Bahía Blanca, Diego Corsiglia, le dijo al medio La Nueva que "la empresa ratifica plenamente la continuidad de la operatoria".

La gerencia confirmó que en Bahía Blanca desvincularon a 60 personas entre la sucursal de Patricios y la de Paseo del Sol y que, tras los despidos de esta mañana, la firma tiene en la ciudad 204 empleados.

Desde la gerencia aseguraron que la empresa pierde dinero y que hicieron lo imposible para evitar esta situación. Y agregaron que el objetivo es poner a la firma en equilibrio y lograr que sea viable.

También se refirieron a la convocatoria de acreedores y aseguraron que todavía no se hizo, pero es una posibilidad para seguir operando.

En lo que respecta a la sucursal de Tres Arroyos aún no se han brindado precisiones de lo ocurrido, las actividades se desarrollaron con normalidad en el día de hoy y no hubo ninguna notificación de despido.