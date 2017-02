Tras mucha lluvia, Reta a puro sol

Después de mucha lluvia en los últimos días –aproximadamente 85 milímetros-, el martes de Carnaval se disfruta a puro sol en Reta.

El delegado municipal Gustavo Petersen dijo a LU 24 que “por suerte el agua se fue bastante rápido, no generó mayores inconvenientes y ahora tenemos un lindo día”.

Sobre la temporada, indicó que “creo que fue buena, según lo charlado con los comerciantes, aunque febrero no fue el boom de la segunda quincena de enero”.

“Este fue el último fin de semana largo que la gente aprovechó y ya está regresando, mañana va a estar todo tranquilo”, consideró al tiempo que destacó que no hubo sobresaltos con los servicios brindados en la localidad: “fue un verano tranquilo”.