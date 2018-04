Tras ser reconocido por atarle los cordones a un rival, Dante García visitó LU 24

Luego de que se viralizara a través de las redes sociales una fotografía en la que un niño de las inferiores de El Nacional, le atara los cordones durante el partido que disputaba con Boca Juniors a un jugador rival, es que el protagonista de la buena acción, Dante García, visitó los estudios de LU 24.

“Es una cosa natural para mí. No es algo que me llame la atención”, destacó el menor minorizando una acción que para los adultos resulta ejemplar en los tiempos que corren.

“El chico se los estaba atando y me daba cuenta que iba a tardar mucho. Le dije si quería que se los ate y primero me dijo que no, pero me pidió después si no lo podía ayudar a hacerlo y lo hice”, recordó, al tiempo que mencionó que el otro niño era quien debía marcarlo durante el partido.

“Los profes nos enseñan que lo primero es la humildad y después viene lo otro”, señaló Dante.

Por su parte, Daniel, su papá, conocido por ser el Director del Grupo Danzares, manifestó a nuestra emisora: “hay tantas cosas que uno ve, y que un chico ayude a otro con algo tan simple, encierra hoy muchas cosas. Es la forma de ser de él, porque siempre es solidario y está atento a todos. Se trata de poner valores a los hijos y ver a medida que crecen, como lo van tomando. Vanesa, su mama, es la maestra de la casa y se ve reflejado en estos actos. Nos llena de orgullo como papás”.

Destaco además el trabajo de las entidades deportivas de la ciudad “que contienen mucho a los chicos, los papas tenemos que apoyarlos y acompañarlos, no gritarles detrás del alambrado, sino alentarlos”.