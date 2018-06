Tras tres décadas, una orquesta de tango se presenta en Chaves

Los Herederos del Compás se presentará esta noche en Adolfo Gonzales Chaves, después de más de treinta años que una orquesta típica de tango no visita la ciudad.

El organizador, Walter Salvatierra, dijo en los estudios de LU 24 que “llegó el día esperado, es muy importante que empiecen a haber este tipo de eventos en lugares que todavía no son tan grandes”.

La cita es en Huracán Ciclista Club, a las 21 horas. Habrá servicio de cantina. Las entradas anticipadas tienen un valor de 300 pesos. El teléfono para adquirirlas hasta el mediodía es el 15385455.

Salvatierra contó que habrá para bailar distintos ritmos, no sólo tango.