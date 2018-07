Tres aprehendidos por Lesiones Agravadas y Violencia de Género

La Estación Policial de Tres Arroyos informó que durante este fin de semana se detuvieron a tres personas, dos en la ciudad y otro en Micaela Cascallares.

Pedido de Captura

Junto a personal de la Sub DDI local, la policía aprehendió hoy a un hombre mayor de edad en la calle Godoy Cruz N° 760, quien poseía un Pedido de Captura Activa solicitado por la Unidad Funcional y Juicio N°6 por el delito de “Lesiones Leves Agravadas”.

Tomó injerencia el magistrado interviniente quien dispuso que se realicen las diligencias de rigor y posterior libertad del detenido.

Violencia de Género en Micaela Cascallares

Esta madrugada, en la localidad de Micaela Cascallares, se procedió a la aprehensión de un ciudadano mayor de edad quien momentos antes produjo daños con un hacha en la vivienda de su ex pareja, en calle Eduardo Perfumo sin número de dicha localidad.

Se trata de Horacio Alberto Ledesma quien posee una medida cautelar de Restricción de Acercamiento para con su ex pareja, emanada por el Tribunal de Familia N° 1 de Bahía Blanca.

Se labraron actuaciones caratula como “Atentado y Resistencia a la Autoridad, Daño y Lesiones Agravadas”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 16 de Tres Arroyos, a cargo del Dr. Gabriel Lopazzo.

Otro detenido por Violencia de Género

Finalmente, informaron que el día 19 en horas de la tarde, en Larrea y Reconquista, personal policial procedió a la aprehensión de un hombre de 28 años de edad quien habría agredido y lesionado a su ex pareja en la vía pública, ocasionándole lesiones.

El aprehendido está a disposición de la UFIJ N° 13 a cargo del Dr. Carlos Facundo Lemble.