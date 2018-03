Tres Arroyos adhiere al Programa Nacional de detección del glaucoma

La Municipalidad de Tres Arroyos a través de la Secretaría de Prevención y Salud, llevará adelante el viernes 16, en el horario de 8:00 a 12:00, en los consultorios de oftalmología del Centro Municipal de Salud, la toma de tensión ocular para prevenir y detectar precozmente la enfermedad del glaucoma, adhiriendo de esta manera y por primera vez al Programa Nacional establecido por las autoridades sanitarias.

El anuncio fue formalizado por la titular de la Secretaría, Dra. Isabel Tarchinale, y la Dra. Florencia Cavadini, quien estará a cargo de la atención a los interesados, en contacto con LU 24.

Tarchinale afirmó que “en el mes de enero recibimos a la Dra. Cavadini, quien llegó con la propuesta para integrarnos a un programa nacional que permite hacer la detección precoz del glaucoma, lo que me pareció muy importante, porque el mismo produce ceguera permanente y total a lo largo del tiempo, por lo que, de hacer un tratamiento preventivo correspondiente, evita que estas personas no lo padezcan, por lo que este viernes se hará la concreción de este programa aplicado por primera vez en la ciudad de Tres Arroyos, a pesar que es la número 20 que se realiza en el país”.

“Cualquier persona que desee que se le tome la tensión ocular puede venir, sacar turno y hacérselo en cualquier momento del año; pero el viernes, por ser una jornada especial, va a ser sin turnos y por orden de llegada en los consultorios externos”

La importancia de la prevención

La Dra. Cavadini sostuvo a su vez que “el glaucoma es una enfermedad que genera ceguera de carácter permanente; nosotros no tenemos muchos síntomas en general, por lo que haciendo el tratamiento se puede evitar: La prevención consiste en visitar a su oftalmólogo una vez al año para tomar la presión ocular, y mirar una estructura que se llama nervio óptico, en el fondo de ojos, y de esta manera ver si el paciente tiene o no riesgos de padecer esta enfermedad; si tiene riesgos tenemos un tratamiento adecuado, que son gotas, lo que no hará que vuelva a tener la visión que perdió, sino que podremos evitar que progrese, eso es muy importante”.

“Nos puede pasar a todos”

“Nos puede pasar a todos, a chicos y a grandes, hay gente que tiene más factores de riesgo, por ejemplo los mayores de 40 años, aquellos que padecieron algún traumatismo en el ojo, o como decía la doctora tiene mucho carácter genético, familiares, padres o abuelos” agregó.

“Esta jornada es abierta; no se les va a preguntar si tienen su turno, vienen se sientan en esta silla y se les toma la presión ocular; asimismo, quienes tengan obra social también pueden ir a su oftalmólogo de cabecera, lo importante es prevenir”, dijo Tarchinale.

Finalmente, reiteraron que la atención se centralizará en el Centro Municipal de salud el próximo viernes, y los turnos serán por orden de llegada, de 8:00 a 12:00.