Tres Arroyos empató sin goles con Bahía Blanca en el clásico del Sub 15

La selección Sub 15 local recibió a Bahía Blanca en el estadio de Colegiales, por una nueva fecha del Torneo Nacional el primer tiempo comenzó con el dominio de Tres Arroyos, desde el medio campo hacia el área rival, ya Bernaola una de las figuras, avisaba con un centro que casi se convierte en gol por gracias a la ayuda del viento, que sacó el alto arquero bahiense Poprulenko. Minutos más tarde, Alexis Ruíz remataba y se iba alto. Tres Arroyos dominaba y Bahía no tenía ideas, solo pelotazos para Lautaro Castro.

En una jugada infortunada, se lesiono Alexis Ruíz tras recibir un golpe en su cintura pidió cambio y entró Garzón, que jugó por el lado izquierdo. Luego llegó la polémica: Poprulenko pierde el balón, Ocampo le gana la posición y hubo un claro penal que no fue sancionado por el árbitro.

Las únicas dos llegadas que tuvo el elenco visitante fueron un cabezazo de Lautaro Castro y otro remate en el área chica del mismo delantero que atajó magistralmente Mendoza.

Tres Arroyos lo pudo ganar con un mano a mano de Ocampo, que neutralizó el golero bahiense. Luego Arzoz remato débil y atajó el bahiense nuevamente.

Finalizó la primera etapa 0 a 0, mereciendo Tres Arroyos la ventaja por goles. Un excelente periodo jugaron los chicos de nuestra ciudad, con Martínez y Bernaola como figuras.

En el complemento, Bahía salió con más enjundia y mejor movilidad de balón, atacando más por los frentes sobre todo con Joaquín Castro. Bahía era un poco más EN los primeros minutos pero estuvieron bien los centrales de Tres Arroyos, Gauto fue figura en este periodo (salía jugando con categoría y cortaba pelotas fundamentales).

Se vinieron a la cancha Turman y Debolder en bahía (su goleador titular) por Castro. Debolder aviso dos veces, una remato desviado, y otra muy clara le pegó mal, para bien de Tres Arroyos en los locales se fue Barbosa, amonestado, de buen partido, y se vinieron Del Río, Tano y luego Beloqui. Tres Arroyos empujó para ganarlo al final pero no se daba. En los últimos instantes Tanno desbordó logrando dos tiros de esquina para Tres Arroyos y para soñar. El arquero Poprulenko fue el artífice del empate.

Valioso punto para los chicos de Tres Arroyos en el clásico que jugó uno de los mejores partidos desde el inicio del torneo. Hubo buena cantidad de público en el Estadio Escolar, sol y viento, aplausos para los chicos, después del partido solo faltó el gol merecido para los locales.

Por Tres Arroyos jugaron: Mendoza; Lizarazu, Pinelli, Gauto y López; Irastorza, Martínez y Ruíz; Ocampo; Bernaola y Barbosa.

Bahía Blanca formó con: Poprulenko; Falcioni, Salas, Somovilla y Minguetti; Sgreccia, Melinquer y Sosa; Joaquín Castro; Lautaro Castro y Ángulo.

Cambios: en Tres Arroyos ingresaron Garzon (Ruíz), Del Río (López), Blas (Barbosa), Tanno (iraztorza) y Beloqui (Ocampo).

En Bahía Blanca entraron Turman, Debolder, Pereyra y Bárzola.

Árbitro: Rubén Bomero de Necochea.