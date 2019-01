¿Tres Arroyos frente a una “election femme”?

Las condiciones están. Todo se puede dar. La política es el arte de lo posible. Y si las agrupaciones partidarias o alianzas locales lo deciden, en el medio hay tres mujeres que tendrían aceptación popular importante si son candidatas a intendente.

Pero, ¿Tres Arroyos vota mujeres?

Una de las últimas elecciones que tuvo una “candidata fuerte” con posibilidades de haber ganado, pero al final de la cuenta no se dio, fue Graciela De Leo, que escindida de la UCR encabezó la oferta de una alianza con base en el Frente para la Victoria, y el salto de cerco dado, fue condenado por los votantes y le ganó Sánchez con el máximo porcentaje que tuvo el vecinalismo en su historia.

Hoy se puede hablar claramente de tres mujeres con condiciones de aspirar a ser intendentes.

Dentro del perfil peronista, no le desagradaría a Mercedes Moreno ser una opción. Se mantiene dentro de una línea kirchnerista de la cual nunca se apartó desde que logró su ingreso al Concejo Deliberante junto con Martín Garrido, hoy identificado más con Garate que con Cuto Moreno, a quien criticó públicamente por su poca presencia en Tres Arroyos.

Mercedes moreno aceptaría el “convite” si es que se lo ofrecen. Al menos para las PASO.

Claudia Cittadino “hizo ruido fuerte” dentro del Movimiento Vecinal. Su perfil vinculado a lo barrial, con muy buena gestión desde la Secretaría de Desarrollo Social, su muy buena imagen pública y calificada (al menos por su pares) como una trabajadora activa de la política, tendría chance luego de la Fiesta del Trigo que es la fecha puesta por el vecinalismo para tomar decisiones en cuanto a las candidaturas.

Y la más nombrada en los últimos tiempos, Laura Aprile, actual diputada provincial, al parecer “bendecida” por la Gobernadora para que encabece la lista local, aunque si no se da, tendría posibilidades de ser una colaboradora inmediata de María Eugenia Vidal, si la renuevan. Aprile ingresó como concejala, a los dos años renunció para ser diputada y se ahora se da, y gana, tendrá que renunciar también si finalizar su mandato para asumir como Intendente. Además tendría un frente interno que impulsaría la figura del veterinario y actual concejal Ticho Groenemberg.