Tres Arroyos ganó en Claromecó y juega por el título

Tres Arroyos ganó 2 a 1 en su segunda presentación en el cuadrangular final de la Federación Sur de la provincia de Buenos Aires, con un primer tiempo de alto vuelo donde marcó la diferencia y se quedó con un triunfo más que merecido.

Apenas comenzó el encuentro, precisamente al 1´ de juego, apareció el crédito local, el delantero Claromequense Maximiliano Nuñez para poner la apertura del marcador, el tanto fue de cabeza tras una muy buena jugada colectiva.

No conforme con el buen inicio, el elenco de nuestra ciudad siguió siendo protagonista y a los 17´ apareció Nicolás Rudolf para cristalizar un centro de Di Marco desde la derecha y poner el 2 a 0 transitorio.

En la segunda mitad el desarrollo del juego cambió notoriamente y el que pasó a dominar las acciones fue el elenco visitante, quién se apoderó del balón y llevó a Tres Arroyos a refugiarse en su campo.

El descuento en el marcador se produjo a los 15´ cuando el centrodelantero Olavarriense Buscaglia conectó de cabeza un tiro de esquina proveniente de la derecha.

Con este triunfo Tres Arroyos con cuatro puntos queda bien posicionado para la jornada de mañana.

La mancha negra de la jornada

En el partido que abrió la tarde futbolística en la villa balnearia, el partido entre Santa Rosa y Bahía Blanca fue suspendido al término del primer tiempo por la terna arbitral de Necochea. Los colegiados amparados en el reglamento no quisieron esperar más de los 15´ correspondientes.

El resultado parcial era de 2 a 1 en favor del equipo Pampenao, el motivo de la suspensión fue la falta de médico en el estadio, quién se hizo presente para el segundo turno.

Los goles fueron obra de Romero para Bahía Blanca y de Zamora e Istai para Santa Rosa.

En principio los 40 minutos que restan jugarse se disputarán en el día de mañana, en horario posterior a la doble jornada.

Partidos a disputarse mañana en cancha de Villa del Parque

A las 10hs: Santa Rosa vs Olavarría

A las 12hs: Tres Arroyos vs Bahía Blanca

Almuerzo

Este mediodía en Claromecó se concretó un almuerzo de la comisión Liga Sub 15 en el Camping Luz y Fuerza.