Tres Arroyos no fue convocado a reunión con el Gobierno por fondos para obras públicas

Desde que la semana pasada el Gobierno anunció el recorte del Fondo Sojero que proviene de la recaudación de las retenciones a la soja y que se distribuye entre provincias y municipios, estalló un fuerte malestar. Los gobernadores podrán recuperar parte de ello por los reintegros pero no así los municipios.

Según publica el medio Infobae, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el de Interior, Rogelio Frigerio, están elaborando una propuesta concreta para los municipios a fin de establecer una suerte de fondo compensatorio o mecanismo de distribución con los intendentes para evitar que el impacto del recorte en el Fondo Sojero no se traslade a una parálisis de las obras en marcha.

Pese a que se conoce esta noticia, desde la Municipalidad de Tres Arroyos informaron que no fueron convocados a dicha reunión y que no recibieron una invitación formal.

Todas estas negociaciones -dice Infobae- deben cerrarse en el curso de los próximos 10 días ya que se tiene que presentar desde el Poder Ejecutivo al Congreso el proyecto de ley de presupuesto 2019 que contempla la larga lista de recortes previstos para alcanzar el déficit de no más del 1,3% previsto por el Presidente Mauricio Macri.