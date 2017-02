Tres Arroyos presente en la evaluación del Operativo Sol en Mar del Plata

El ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo encabezó este miércoles en el complejo Juan Vucetich de Mar del Plata una reunión con intendentes de distintos puntos de la provincia en la que realizó un balance parcial del Operativo Sol 2017.

Al acto asistió el Secretario de Seguridad local, Dr. Werner Nickel, quien informó a LU 24 sobre el encuentro, y afirmó que “fue una convocatoria que hizo el Ministro Ritondo, a los fines que, desde los distintos distritos afectados por el Operativo Sol dieran un pantallazo o hicieran una evaluación, lo que tuve oportunidad de decirle que en nuestro caso fue buena por la cantidad de turistas que llegaron al distrito, y la gran cantidad de efectivos con que contamos lo que dio sus resultados positivos”.

“Más que nada traté de ponerlo al tanto en lo que refiere a hechos, lo que gracias a Dios en la costa no tuvimos que lamentar; no hablamos de estadística porque eso en Policía no gusta y yo tenía la intención de hacerle llegar un petitorio en lo que ha sido el personal y la asignación de móviles, y de ninguna manera quise adelantar resultados porque si no van a decir que en esa zona no van a necesitar más nada, y por supuesto sobre todas las cosas, dejando nuestra presencia marcada al Ministerio y de alguna manera agradeciendo la buena voluntad que habían tenido en lo que a efectivos y móviles que tuvieron para el distrito, y compartiendo el análisis que se realizó”, sostuvo.

“Lo que quedó demostrado es que el aporte de logística en lo que tenía que ver con personal fue la clave del éxito, la gran presencia de efectivos, algo que nosotros pudimos notar en las localidades, sobre todo en Claromecó que fue donde más efectivos se pudieron asignar, lo advertimos así y creo que la evaluación general nuestra, de los otros intendentes y del propio Ritondo fue en ese sentido”, relató, y manifestó que aún no se sabe cuándo termina fehacientemente el Operativo, aunque algunos efectivos, fundamentalmente los que pertenecen a la Policía Local, fueron requeridos por aquellos municipios que aún conservan esa fuerza.

Se quedan los móviles ?

Nickel dijo asimismo que se solicitará “que los móviles afectados al Operativo Sol se queden en el distrito, dado que los existentes en el parque automotor actual de la fuerza están muy viejos, y requieren un mantenimiento y reparaciones continuas, con un gasto enorme, que absorbe el municipio; pero es una evaluación que en definitiva deberán hacer ellos, y si mandaran más, bienvenidos sean”.

“Además de los siete que se incorporaron por el Operativo Sol, hay dos más que fueron incorporados por gestiones del Intendente Sánchez, por lo que son necesarios”, concluyó.