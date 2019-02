Tres Arroyos se expresa el 28 contra el tarifazo convocado por la Mesa Sindical

Luego de conocerse la convocatoria realizada por la Mesa Sindical de Tres Arroyos para realizar un ruidazo y marcha contra el tarifazo, programada para el 28 de febrero en la Plaza San Martín de nuestra ciudad, LU 24 entrevistó a Marcela Molina, integrante de la Mesa y a su vez es la Secretaria General del Suteba en Tres Arroyos.

“La Mesa sindical lo venía pensando al acto hace un tiempo, pero teníamos que esperar a que el verano pasara: Estamos muy preocupados como el resto de la población, pero alguien tenía que estar convocando a esta marcha, por que los trabajadores somos los que más sufrimos estos aumentos”, dijo.

“Las políticas de ajuste que implementa el gobierno de Macri que ejecuta fielmente en Bs. As. María Eugenia Vidal castigan fuertemente a los sectores populares, y no solamente a los trabajadores sino que se siente en los barrios más humildes y golpea a las pequeñas y medianas empresas y comerciantes de Tres arroyos”, sostuvo.

“Registramos que el promedio para el 2019 va a ser de un 40% de aumento en inflación, y el gas subiría un 37 % en abril, y nosotros, en Tres Arroyos, tenemos trabajadores que están ocupados o subocupados, y lo analizamos desde la Mesa, es una gran preocupación y parece que nadie lo viera; el comerciante paga luz más cara que la que consumimos en nuestras casas, y la gente no consume porque no tiene dinero, más los aumentos en tasas municipales y lo que es más fuerte es gas, luz y transporte, que ha aumentado un montón, nosotros tenemos la suerte que podemos ir caminando o en bicicleta al trabajo pero si tenemos hijos estudiando esto se encarece mucho en el bolsillo del trabajador”, manifestó Molina.

Visibilizar el reclamo

“Hay mucha gente en esta condición en la ciudad, por lo que invitamos a toda la comunidad para hacer visible eso, porque si no salimos a protestar, parece que en Tres Arroyos vivimos muy cómodamente”.

Vamos a concentrar en Plaza San Martín, sobre la Avenida moreno y la idea es marchar a las empresas que nos proveen de servicios esenciales, como es el gas y la luz.

“Háganse un lugar”

“Háganse un lugar el 28 es el día: me parece que todo Tres Arroyos debería estar en la Plaza, porque nos convoca a todos y nos afecta a todos, pedimos que lleven algo para hacer ruido y el ruido implica que nos oigan, Tres Arroyos se pone de pi e para que se dé marcha atrás en los tarifazos”, argumentó.

Paritaria docente: “Vidal tiene que convocar ya porque no dan los plazos para definir antes de marzo”.

Marcela Molina también opinó sobre la convocatoria a la paritaria docente y expresó : “Ayer se cumplió una semana de la primer convocatoria a paritarias, y la hizo la Gobernadora luego de que la obligaran luego que se presentara una carta documento por parte de los docentes, y debería haber convocado nuevamente porque se extienden los plazos y en marzo no tenemos tiempo porque cada oferta que el gobierno nos haga debemos consultarla con nuestros afiliados, y luego a un plenario de secretarios generales para ver si aceptamos o no la propuesta, por lo que la responsabilizamos para que nos llame mañana aunque la fecha hubiera sido ayer porque en marzo no sirve”; parte de nuestro sueldo lo paga Nación y auxilia a las provincias con dinero a través de la paritaria nacional, por lo que al no convocarse la misma desde 2017, Nación no aporta dinero y hay provincias que no llegarán a pagar sus sueldos”.

“Hay problemas graves”

“Hay problemas graves; nos consta que los consejeros hicieron las gestiones necesarias para que llegue el aula móvil a la escuela Virgen de la Carreta y probablemente no comiencen las clases porque ese aula no está”, disparó Molina, y agregó “tenemos un problema casi similar con la Escuela Primaria 16 donde funciona también la secundaria pero no dan los espacios para que funcionen juntas por lo que debería haberse concluido la obra de Villa de las Américas, una obra totalmente parada, donde no se ha movido un ladrillo desde 2015 ,y el distrito lo necesita con muchísima urgencia: siempre hay problemas de infraestructura pero no tan graves como estos dos casos.

Los “multiaños”: “El único objetivo es el de reducir cargos y sueldos”

Consultada sobre un posible cierre de la escuela 5, la gremialista dijo que “tengo entendido que se darán clases en un solo turno en ese establecimiento, y yo creo que tiene único objetivo: hacer una reducción de cargos y de sueldos. La gobernadora implementa una resolución que pretende hacer un multiaños, es decir muchos chicos de distintos cursos en un mismo aula”.

La escuela pública absorbe matrícula de la privada porque no pueden pagarla

Cuando ella –por Vidal - dice “vamos por calidad educativa” parece que no sería este el camino, o quizás ella entienda que la educación pasa por unos pocos que pueden pagar un colegio privado. La verdad es que hay trabajadores que han inscripto a sus hijos en la escuela pública, al no poder pagar la privada, lo que a su vez hace que la privada pierda matrícula, la que es absorbida por la pública, ante la crisis económica”, agregó.

1000 jardines

“Cuando este gobierno estuvo de campaña prometió crear mil jardines de infantes, y la realidad muestra que están cerrando los jardines de infantes, y por experiencia de años en la docencia, cuando una institución educativa cierra es muy difícil que se vuelva a abrir”, concluyó.