Tres Arroyos, sede de la reunión de zona IX de la FEB

La Federación de Educadores Bonaerenses realizó en Tres Arroyos la reunión de la Zona IX, con la presencia, en representación de su Consejo Directivo, de Rubén Iturburu, quien es protesorero y miembro paritario, y de Marcela Beraza, delegada zonal.

En contacto con LU 24, inicialmente el Secretario General de Unión de Educadores de Tres Arroyos Guillermo Rodríguez, dijo que “en la zona hay 13 distritos, la mayoría de los cuales están presentes; estas reuniones se hacen en forma mensual, donde los delegados de zona nos informan de diferentes cuestiones, ahora con mayor fluidez que antes, por las redes sociales, pero siempre efectuamos este tipo de reuniones para tener un contacto directo”.

Rubén Iturburu, por su parte, dijo que “fue un año muy complicado en lo que respecta a la Paritaria, con una negociación muy dura a mitad de año, en la cual se decía que nos íbamos a reunir en Noviembre para reiniciar la de 2018; el día 30 de ese mes nos reunimos en un primer acercamiento, no se habló de números sí de la inflación, de la cláusula gatillo lo que es muy difícil ya que los salarios tienden en ir a la baja y no se equilibran por la inflación”.

No se habló de números ya que el gobierno provincial y lo que dijo el Presidente Macri se habla de un 9 a un 11 %, y es muy difícil que se llegue a un acuerdo, lo vemos realmente así ya que en la negociación de 2017 se hablaba que no pasaría de un 17% la inflación”.

Beraza a su vez expresó que “ nosotros particularmente en las mesas técnicas de condiciones laborales y salud docente tenemos muchos temas pendientes, apenas avanzamos en acompañamiento parental, recalificación laboral y no mucho más, debido a que no hay respuestas por parte de representantes del Estado; no hay avance de nada lamentablemente, en las mesas siempre se tocan los mismos tema, cuando creemos que avanzamos retrocedimos, es muy triste la situación; de hecho hemos convocado a un abrazo al Instituto de Previsión Social simbolico para el miércoles a las 10 en La Plata”.

Iturburu dijo que fue algo votado en la reunión de Secretarios Generales de FEB y ese día haremos un abrazo masivo ya que hay temas que vienen desde el año 58 o 59 y es muy triste que sigamos bregando y peleando por las mismas cosas que hace 60 años, por lo que se trata de decir con ese abrazo simbólico es que no toquen el IPS, ya que el IPS no es deficitario; están tratando de mezclar a la ANSES con el IPS, lo que quieren hacer es meter en la misma bolsa las dos cosas, y tanto tiempo de lucha que nos ha llevado mantener nuestros derechos, no queremos perderlos gratuitamente”.

Consultado sobre el cambio de prestatarias de salud docente, ya que el contrato con la actual vence a fin de año, Iturburu sostuvo que la resolución del tema “es potestad de la Provincia de Buenos Aires, que ha pagado para la prestataria anterior millones y millones de pesos con deficiencias que se pueden ver en el día a día, con docentes que han ido a trabajar, enfermos con bronquitis, y no solamente lo que es una enfermedad, un docente y un alumno no pueden realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje donde no hay calefacción, donde no hay servicios sanitarios como correspondan , con baños tapados, no hay mobiliario, ni mesas ni sillas donde puedan estar sentados todos los alumnos, entonces es una lucha también desgraciadamente en base a la dignidad que tiene que tener un docente para iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje”.