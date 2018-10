Tres Arroyos tendrá sus selecciones locales de hockey sobre césped femenino

En la Dirección de Deportes, la entrenadora local Julia Errasti presentó la noticia que el hockey sobre césped local formará tres selecciones tresarroyenses de este deporte. Será en Sub 18, Sub 16 y Sub 13.

Julia será ayudada por Sebastián Roppel de Orense, José González, técnico de El Nacional, y Darío González, en la parte física. También van a ayudar entrenadores de otros clubes, con su aporte.

Comenzará con una preselección de 44 jugadoras, quedando seleccionadas de 18 a 22 integrantes en cada plantel.

Los entrenamientos serán los viernes, en cada club, semana tras semana ya que la competencia local son los sábados.

Esto ayudará al crecimiento del grupo de chicas y la amistad que se forme con la selección entre las jugadoras.

Todo esto llega en un momento que este deporte ha crecido de forma muy importante en cantidad de jugadoras y equipos.