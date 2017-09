Tres punteros dejó el inicio del torneo de ajedrez de ascenso

Con la participación de siete aficionados dio comienzo el torneo de ajedrez de ascenso, que se desarrolla en la sede del CRECE. La primera ronda deparó las victorias de Silvio Correa y Agustín Alegre, ambos conduciendo piezas negras, sobre Sergio Ochandio y Tobías San Pedro, respectivamente, mientras que Mateo Pavia superó con piezas blancas a su hermano Alan.

De esta forma, los vencedores arrancaron como líderes con 1 punto cada uno, a la espera de la segunda ronda que se disputará el próximo miércoles, con los siguientes duelos: Correa vs. San Pedro, Alan Pavia vs. Ochandio, y Da Sanmartino vs. Mateo Pavia, quedando libre Alegre.

El torneo se disputa a siete rondas, por lo que los candidatos se enfrentarán todos contra todos.