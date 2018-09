Tresarroyense afectado por los despidos en el Ministerio de Agroindustria: “Nos hicieron sentir unos ñoquis”

Juan Vera fue uno de los afectados por los despidos en el Ministerio de Agroindustria, tras haberse desempeñado en el sector de Comercialización en la Agricultura Familiar.

En diálogo con LU 24, Vera dijo que “me despidieron 30 días antes de finalizar el contrato, como le pasó a 580 compañeros. Voy a seguir trabajando para los pequeños productores a pesar de no tener un sueldo, vamos a seguir en la lucha a pesar de haberme quedado sin el sueldo”.

Vera ingresó al ministerio en febrero de 2015 como director de Comercialización en la Agricultura Familiar, desempeñando tareas como el organizar ferias a lo largo de la provincia, tales como “Madre Tierra” en Tres Arroyos.

“En marzo de 2016 me plantean que ellos quieren algún universitario a cargo del área para seguir trabajando y tomaron a otro director, en octubre yo continúo en el Ministerio pero como coordinador de varias provincias”, indicó, al tiempo que resaltó que “había semanas completas que se trabajaba en oficina y otras que uno lo hacía en algún otro territorio, mi contrato como el de tantos otros compañeros era de esta manera, todo esto sucedió hasta octubre de 2016 cuando asume el actual director”.

“Se deja de trabajar en las provincias y todo lo que es la agricultura y se trabaja en otro protocolo para otro tipo de producción. Pasamos a hacer degustaciones de productos en grandes ferias, así estuvimos durante un año y en 2017 dejó de hacerse esa actividad y estábamos sentados en una computadora con una actividad nula”, indicó Vera.

“Nos hicieron sentir unos ñoquis”

“No teníamos una actividad real, a eso nos llevó el mismo Estado para después decirnos que la actividad no existía y que no había números que justificaran nuestra presencia ahí adentro” relató.

Además Vera sostuvo que “nos hicieron sentir unos “ñoquis” ahí adentro, yo seguí trabajando para el sector y acompañando a los productores y lo hacíamos en la mediad que podíamos. Nosotros acompañábamos a los pequeños productores y siempre nos presionaban con tener datos de exportación de grandes productores”.

“Esto es una persecución política a todos los trabajadores, esto genero discordia entre nosotros, este modelo busca generar ruptura entre los trabajadores”, disparó el damnificado, mientras que finalizó la nota diciendo que “nosotros queríamos prevenir el quedarnos en la calle. Yo soy monotributista y el sueldo actual era de $42.000, por una prestación de servicio. Mi sueldo llegó a este valor porque el director que está en el lugar que estaba yo era de $85.000”.