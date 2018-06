Tresarroyense fabrica carteras y billeteras con neumáticos y expuso en Costa Salguero

Cielo Ambrosius es tresarroyense y diseñadora industrial radicada en la ciudad de La Plata. Allí montó su emprendimiento “Materia Prima”, basado en la recuperación de neumáticos en desuso para la fabricación de carteras y billeteras. Sus novedosos diseños la llevaron a exponer en Costa Salguero, ante proveedores de Fate y Pirelli, en Argenplás (Exposición Internacional de Plásticos) .

“Materia Prima, es un proyecto que solo tiene un año y se trata de la recuperación de cámaras de aire de las ruedas en desuso tiradas en las gomerías. Las junto, las lavo, las recupero y las coso y hago carteras y billeteras a partir de eso. La idea es que parezca cuero, que sea resistente y que sea eterno”, sostuvo Cielo esta mañana sobre su emprendimiento.

Agregó: “aplico la sustentabilidad y la ecología en mi vida. Mi forma de vida va por ese lado y mi profesión debía ir también por allí. Este producto es muy problemático, porque no se puede reciclar, no tienen otra función. En un año en Argentina se tiran 130 mil toneladas en neumáticos, es un verdadero problema y las empresas que las generan, no saben ni ellas donde terminan”, aseguró a LU 24.

Sobre su presentación en Costa Salguero, Cielo, explicó que fue invitada a participar de la exposición, por una fábrica que provee a Pirelli y a Fate. “Es una mujer emprendedora ella, nos sentimos identificadas y ella me dijo que me va a llevar a todos lados; es mi mentora, es un camino que recién arranca y me encanta”.

Indicó que la venta por el momento es online y que la idea es gradualmente ir ampliando la marca. Los interesados en adquirir y conocer sus productos pueden ingresar a través del Facebook e Instagram como materia.prima caucho.