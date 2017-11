Tresarroyense integra lista de Caselli para pugnar por la conducción de River Plate

El tresarroyense Cristian Gasaneo integra la lista de Antonio Caselli para las elecciones que tendrán lugar en el Club Atlético River Plate, las que se realizarán el 3 de diciembre.

En contacto con LU 24, Gasaneo afirmó que “ya arrancó la campaña sucia, porque lamentablemente la lista del oficialismo tiene comprado al periodismo y no sale en la prensa que el club se está cayendo a pedazos, ellos se escudan en la figura de Marcelo Gallardo, quien tiene un excelente desempeño, pero no muestran su gestión, no todo es como lo pintan”.

Respecto al apoyo conseguido para la nómina por el ex de River, David Trezeguet, dijo “Por suerte se pudo sumar y también está Alzamendi, y ahora estamos por sumar a otros jugadores que pasaron por River”.

El acercamiento a River

“Yo me vine para capital por River y empecé a caminar el club, me llegaron invitaciones para sumarme a la política, y ya es la segunda campaña que estamos con Antonio – Caselli – y es un placer porque es una persona de River que va a todos lados y para nosotros es un orgullo estar con él, mi señora también acompaña, ella tiene muchísimos años en la política de River, es la cuarta vez que participa”, describió.

“El oficialismo no hace las cosas bien”

Planteó que en la actual conducción riverplatense “no se están haciendo las cosas bien, porque se fueron jugadores muy importantes y los suplantaron por aquellos que no están para vestir la camiseta, de todos modos queremos que ojalá se dé el campeonato y la Copa Argentina”, agregó Gasaneo.

Propuestas

“Lo que proponemos es sacar el famoso “Tu lugar en el Monumental”, porque hay mucha gente que no lo puede pagar, ya que la medida en su momento llego como una propuesta por seis meses para ayudar al club económicamente y hace cuatro años que está, por lo que ante el aumento de la cuota de socio, mas “Tu lugar en el Monumental” ha hecho que muchos dejaran de serlo”, citó como una de las propuestas que encabeza la fracción de Caselli.

“Hay un proyecto de modificar el Estadio, porque ya queda chico, no mudarlo, esa es una idea que parte del oficialismo porque este es un lugar muy buscado para hacer edificios, y nosotros proponemos que la cancha se quede donde está”, finalizó.