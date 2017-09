Laura López en el “Tren del Alma” : desnutrición infantil en toda la población Toba chaqueña”

La Asistente Social Laura López, que participó del viaje a El Espinillo, Chaco del Tren Alma, destacó que la experiencia profesional fue “increíble” y que se encontró con una realidad “cruda y más compleja” a la que esperaba ver.

“Encontramos los derechos de los niños vulnerados, la situación sanitaria de la población es complicada. Enfermedades prevalentes como tuberculosis, chagas, parasitosis, desnutrición infantil en toda la población toba de 1500 habitantes. El lugar cuenta con 14 parajes alrededor con distintos puestos de salud, pero donde no hay atención médica. Nosotros estuvimos en El Espinillo y algunos días en los parajes en el medio del monte”, detalló.

López mencionó que niños de 2 a 4 años nunca habían recibido atención médica. “No tienen acceso a nada, no hay políticas públicas. Ante cuestiones urgentes se van a 80 kilómetros, pero por el estado de los caminos es difícil llegar. Son ranchos de adobe de barro, con pisos de tierra, techo de paja, sin ningún tipo de servicio. No tienen ingresos, sobreviven. No tienen ni agua. La sacan de charcos contaminados. Algunos pocos tienen aljibes, pero tampoco están en condiciones. Casi todos con mal de chagas, tuberculosis y demás. Muchos chicos sufren las consecuencias de estas enfermedades prevenibles; hay chicos de 15 años en sillas de ruedas por tuberculosis no tratada. No existe tampoco el calendario de vacunación, hay chicos de dos años, sin ninguna. A ellos les interesaba la atención odontológica, el estado de sus bocas es terrible, pero se ofrece un trabajo por todo un circuito. Cuesta mucho el acercarse a ellos por la cultura misma, como la medicina occidental, ya que siguen creyendo en su chamán”.

El equipo estaba conformado por dos pediatras, un médico de familia, tres odontólogos, y Laura López.

El lunes pasado la fundación se comunicó con al profesional tresarroyense para invitarla a participar del año próximo.