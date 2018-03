Tresarroyense relata desde Holanda como se transita “La Bestia del Este” en Europa

El tresarroyense radicado en Holanda Antonio Attema dialogó con LU 24 esta mañana y dio cuenta de la ola de frío que afecta a toda Europa.

“En 29 años nunca viví este frío. La sensación térmica ha llegado a veinte grados bajo cero y la temperatura es de once grados bajo cero. Nunca vi tanta gente circulando tan abrigada. No hemos vivido antes una cosa así”, relató a nuestra emisora.

Mencionó que son días de mucho viento, y que “lleva cinco días bajo cero la temperatura, aunque pronostican que a partir de mañana mejorará”.

En cuanto al consumo de gas indicó Attema que fue enorme. “La calefacción es por agua caliente y enseguida se calefacciona la casa. Incluso los radiadores en las habitaciones nunca se prenden y con estas temperaturas aconsejan abrirlas para que no se congelen las cañerías. Porque si no, es imposible estar”, sostuvo.