Tresarroyense se consagró campeona con un equipo de la UBA de una competencia en París

El equipo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con la tresarroyense Karina Sabatini, se consagró por primera vez en la historia campeón del Concours d'Arbitrage International de Paris, que tuvo lugar en Francia, entre el 5 y el 6 de junio. También lo integran Mariana Cordero, Katya Hartl, Laura Rossello y Florencia Wajnman.

“Estoy muy emocionada. Es la primera vez que resulta premiada una universidad latinoamericana. Es la 13° edición de este concurso, la séptima vez que participa la UBA y la primera que gana”, relató esta mañana Karina a LU24.

Contó que el idioma lo comenzó a estudiar en Tres Arroyos, aunque luego continuó haciéndolo en Buenos Aires. En cuanto a la preparación del concurso se concreta desde octubre. “Fue muy intensa; nos reuníamos día por medio y la calidad de profesores en la UBA es excelente y eso nos ayudó mucho en la competencia”.

Explicó Sabatini que el concurso se basa en un arbitraje de inversiones. Es una rama del Derecho Internacional Público, entre Estados e Inversionistas Extranjeros. “La competencia se basó en hacer dos memoriales; nos pusimos de la parte del estado y de los inversionistas y la tercera fase en Paris en donde hubo semifinal y en la final, nos pusimos de parte del Estado”, dijo. Cabe aclarar, que en la última edición, el evento contó con la participación de 32 universidades.

Karina agregó que la competencia se basó en un caso hipotético-práctico, en el que una República le pedía fondos al FMI “ya teníamos preguntas basadas, a la que nos respondían respecto a la crisis en Argentina y demás. Era un plus ser Argentino en este caso. Fue mucho trabajo de investigación, mucha doctrina y sentencia. Fue íntegramente en idioma francés, con lo que aprendimos en la UBA y la ayuda de los profesores. Todo el equipo fue seleccionado por la universidad y debíamos tener mínimos dos idiomas como requisito. En un mes seré abogada y es mucha alegría en poco tiempo”, manifestó.

Conmocionada aún por lo vivido, le dedicó su logro a sus seres queridos: “le quiero dedicar esto a mi mamá que ya no está. Ella me impulsó siempre a estudiar francés y a mi papá, Aldo Francisco Sabatini, que siempre me apoyó en la carrera. El es productor agropecuario y mi mamá trabajaba en la Biblioteca Sarmiento. También quiero agradecer a Liliana Soberón, que ha estado siempre conmigo este tiempo que fue difícil para mí y me ha contenido y apoyado también”.

Por último, es importante mencionar que este año el equipo de la UBA clasificó a la gran final luego de disputar con las Universidades de Lausanne (Suiza) y Paris I, Sorbonne (Francia) y durante la final, con los equipos de las Universidades de Paris I Sorbonne; Strasbourg y Versailles.