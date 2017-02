Tresarroyenses sufrieron robo en Necochea en el departamento donde alquilaban

Una familia de Tres Arroyos, viajó el fin de semana a Necochea y les robaron sus pertenencias en el departamento donde se alojaban. Aseguran que los ladrones tenían llave del lugar y que los propietarios los dejaron “a la deriva”.

Adriana Peralta, víctima del delito en cuestión, relató la desagradable situación por la que atravesó junto a su familia: “llegamos el viernes con mis tres nietos. Salimos y cuando nos íbamos siempre escondíamos la plata dentro del lavarropas, pero el domingo no lo hicimos, aunque con la seguridad de que el departamento era seguro. A las 13.30 salimos a la playa y cuando regresamos a las 20.30 horas no notamos algo anormal y mi nieto empezó a decir que le faltaba la cadena. Empezamos a buscarla y cuando abro donde guardaba la plata no estaba tampoco. Además, le faltaba un buzo a mi otro nieto y más ropa. Todo estaba prolijo, sabían bien lo que estaban haciendo”, dijo sobre el hecho.

Peralta señaló además que “le avisé a la dueña lo que había sucedido; que los ladrones habían entrado con llave y le dije que iba a hacer la denuncia. Se enojaron con nosotros, porque hicimos la denuncia y me ofrecieron no pagar un día del departamento y le digo en qué me voy, porque nos dejaron sin nada. Me dijeron mañana vengo y no aparecieron más. Nos dejaron totalmente a la deriva. Quiero que la gente conozca esto y no le pase más a nadie. Este departamento está ubicado en calle 79 y 2, departamento 2, al lado del Hotel Tres Arroyos. Los ladrones no forzaron la puerta para entrar a robar”, manifestó.