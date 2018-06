Tribunal de Cuentas sin quórum: se jubiló un vocal y no podrán emitir fallos sancionatorios

Tras aceptar la renuncia del vocal Gustavo Fernández, quien accedió a la jubilación, el Tribunal de Cuentas de la Provincia dejará de tener quórum para emitir fallos sancionatorios hasta tanto no complete su nómina con, al menos, la mitad más uno de sus miembros.

La salida de Fernández, responsable de la Vocalía de Municipalidades B, provocó que de un total de cinco sillas en el directorio queden ocupadas solamente dos, la del presidente Eduardo Grinberg y la del vocal de Reparticiones Autárquicas y Entes Especiales, Miguel Teilletchea.

Previendo esta circunstancia, el Tribunal de Cuentas falló en los primeros cinco meses del año todas las cuentas correspondientes al ejercicio 2016. De esta forma, habiéndose completado los fallos en tiempo y forma, no es necesario el nombramiento de los futuros integrantes del Cuerpo en forma inmediata, ya que la próxima necesidad de quórum para fallar se producirá recién el año que viene, para firmar los fallos correspondientes al ejercicio 2017.

Mientras tanto, “el Tribunal continúa sin inconvenientes con las auditorías en tiempo real de las cuentas públicas de los 135 municipios, los entes autárquicos y la administración central de la Provincia, con sus equipos de auditores”, de acuerdo a lo informado desde el propio organismo.

A la espera del envío de pliegos de reemplazantes por parte del Ejecutivo, a la jubilación de Fernández se suman las dos vacancias sucedidas con bastante anterioridad. La primera fue en septiembre de 2016, cuando falleció Cecilia Fernández, titular de la vocalía de Administración Central. Luego, el 1 de julio de 2017, se efectivizó la renuncia del titular de la vocalía de Municipalidades A, Héctor Giecco.

Desde el gobierno de María Eugenia Vidal habían anticipado que durante mayo enviarían al menos uno de los tres pliegos al Senado para que la Cámara alta cubriese una de las vacantes y no se produjera la falta de quórum, pero eso no sucedió y tampoco se dan precisiones acerca de cuándo mandarán el o los pliegos.

Fuente: La Tecla