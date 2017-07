Básquet: Triunfos de El Nacional y Club de Pelota en el cierre de la primera fecha

Durante la noche del martes se cerró la primera fecha del Oficial de básquet, con victorias de El Nacional y Alumni sobre Huracán y Club de Pelota respectivamente, recordamos que el viernes Sarmiento había vencido a Quilmes por 83 a 82 en la Caldera.

En un partido vibrante y muy emotivo, El Nacional empezó con el pie derecho el Oficial de básquet de Primera División, luego de derrotar a Huracán en el Mario J. Perez por 92 a 89. En ambos equipos hubo importantes ausencias, en El Nacional no jugó Danzey (aunque estaba cambiado) y en Huracán no estuvo Agustín Bayúgar por lesión.

El partido desde el inicio fue parejo, con ambos equipos alternándose en el marcador, pero a partir del tercer cuarto y con el juego de Elichiry, Huracán empezó a sacar diferencias, de esta forma logró obtener una ventaja que tocó techo en los 12 puntos.

En El Nacional poco a poco empezó a emerger la figura de Isgro, quien fue indetenible para la defensa del Globo, y logró que los internos de Huracán empiecen a salir por faltas, de esta forma el Decano fue limando la diferencia poco a poco hasta llegar a un final agónico, porque Huracán perdiendo 90 a 89 tenía la última bola, pero El Nacional defendió muy bien y Luna sentenció la historia desde la línea de libres.

Parciales: Huracán 25 – El Nacional 26, 44 – 46, 75 – 67 y 89 – 92.

Victoria del Celeste en Orense

Club de Pelota le ganó a un diezmado Alumni de Orense por 76 a 64, una buena victoria del Celeste ante un equipo orensano que no contó con Apreda, D’ María, Kuhlmann y Doladé, cuatro bajas claves en Alumni que de todas formas hizo un aceptable partido. Los parciales: Alumni 15 – 16 Club de Pelota, 33 – 30, 48 – 52, 64 – 76.