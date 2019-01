Turista denuncia incremento de hechos delictivos en Claromecó

Un vecino oriundo de Buenos Aires que veranea desde hace muchos años en Claromecó, denunció a través de LU 24, que desde hace un tiempo se registran hechos delictivos en la localidad, los cuales se van incrementando con la llegada de la temporada.

“Esto viene sucediendo esporádicamente durante el año y este verano estamos sufriendo robos de distintos artículos, que no dejan de ser importantes para los propietarios”, dijo Héctor Greco, este sábado por la mañana.

“Resulta que yo veo a través de las cámaras que tengo en mi casa que un menor ingresa saltando los techos de la propiedad. Salta como si nada y está la casa lindera con inquilinos. Vienen siempre con una mochila y se llevan artículos varios. Son cosas de uno y da mucha bronca”.

Héctor mencionó que veranea en Claromecó desde 1986, y que como muchos vecinos “tengo dos sistemas de alarmas; cámaras de seguridad; moto y auto con alarma. Pero así y todo, al auto me lo abrieron antes de ayer, era impensado esto hace años; no debería para esto, esos dos mismos ingresaron a la casa de enfrente. En comercios de la zona, los comentarios son que están robando mucho”, sostuvo.

“Yo no quiero vivir como vivía en capital. No vine a Claromecó para estar preocupándome. Pero sucede que en la misma manzana hay eventos permanentes. Decir que la policía no cuida, es imposible pero la localidad es muy grande. Creo que acá hay una complicidad de los padres, o creen que los hijos son afortunados y se van encontrando con todas esas cosas en el camino a su casa”.

Para Greco, la localidad perdió potencial “primero con la pesca, después el vivero se quemó, y la verdad es que nos quedan pocas cosas como que es un lugar libre, seguro y estamos camino a perder eso poco que queda”, señaló indignado.