UETA no para hoy y convoca a docentes a la plaza San Martín

Guillermo Rodríguez, dirigente de UETA, aseguró que el conflicto docente preocupa “porque no se avizora una solución”, y aclaró que hoy ese gremio no está parando, sino adhiriendo a la medida de fuerza nacional mediante una jornada de protesta. “La conciliación obligatoria que dictó el Ministerio de Trabajo de la Provincia, sin tener potestad para hacerlo, no ha sido acatada por esta razón y porque no se la comunicó fehacientemente, de hecho los dirigentes de FEB no han podido tomar contacto con el expediente para notificarse de las resoluciones judiciales, porque les aseguraron que es ‘reservado’”, sostuvo.

Respecto de los ofrecimientos salariales del gobierno de María Eugenia Vidal, Rodríguez advirtió que “hasta ahora han sido todos parecidos, solamente en el último varió un punto, pero nunca hubo negociación, fueron ofrecimientos de ellos sin que los gremios pudieran hacer contrapropuestas. Lo que hace falta es negociar. La resolución del conflicto es la mesa paritaria, no hay otra posibilidad”.

“La situación es difícil, mientras hay docentes que están muy firmes en su reclamo, las inspecciones que han hecho del Ministerio de Trabajo a las escuelas y otras acciones del gobierno hacen que se tenga miedo y se bajen los brazos”, consideró Rodríguez, quien convocó a los docentes nucleados en el Frente de Unidad Docente y a todos los que deseen acercarse, afiliados o no, a una jornada que se concretará hoy a las 17.30 en la plaza San Martín.