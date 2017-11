Ulibarre cayó anoche frente Etchegaray “Era un rival duro”

El boxeador tresarroyense Jeremías Ulibarre, perdió finalmente anoche la pelea por el título Latino Súper Gallo, que protagonizara junto al puntano Claudio Etchegaray.

En diálogo con nuestra emisora esta mañana, Ulibarre aseguró: “no se dio poder traer el título para darle una alegría a mi gente, pero seguiremos trabajando duro para volver a tener una chance y ver si se nos da. Era un rival duro, porque los impactos que recibí, los sentí. Un campeón con todas las letras”, reconoció el joven.

Era la primera vez que Ulibarre peleaba a diez rounds. “Mis compañeros me ayudaron mucho con el guanteo, sin ellos no hubiera poder hacerlo y pude terminar bien las diez vueltas. Estuvimos a buen nivel y estamos contentos por lo que hicimos”.

Se reconoció como “un rival que me entrego entero para hacer un buen espectáculo. A mí si me tiran, me tienen que tirar peleando. Esta vez no pude, pero trabajaré muy duro para darle una alegría a mi familia y a Tres Arroyos. Recibí mucho aliento de todos”, destacó.