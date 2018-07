Provincia avisó que acreditó los salarios docentes y se espera una definición de los gremios

Un problema técnico dejó a miles de docentes sin sus haberes, y los gremios anunciaron retención de tareas en protesta. Según Educación, el problema está solucionado y se espera que se levante la medida.

En dialogo con FM Cielo, anticipó de forma exclusiva que “el problema técnico que tuvieron que mandar todas las liquidaciones de vuelta porque no sé qué pasó en el Banco Provincia, eso es lo que me dicen la Dirección General de Cultura y Educación”. El titular de Suteba afirmó que “me dijeron que entre las 12.00 y las 12.30 horas se estaría normalizando, si no se normaliza convocamos una retención de tareas. No tenemos obligación de trabajar si el gobierno no paga el salario en tiempo y forma y más antes de un fin de semana largo. Se lo plante al ministro, resuélvanlo, hagan lo que tengan que hacer. Porque así como los docentes todos los días tienen que ir a dar clases, ustedes tienen que, entre otras responsabilidades, pagar los salarios en tiempo y forma”.

Y confirmó que “está consensuado con todos los gremios, lo hace el Frente de Unidad docentes”. Además explicó que “el gobierno tiene dos obligaciones fundamentales: el de seguridad y el de pagar los sueldos. Y el docente tiene la obligación de dar clases. Si el gobierno no cumple, el docente no tiene que trabajar”.

Mirta Petroccini, de la FEB manifestó que “La falta de pago de haberes constituye una injuria laboral, pudiendo el trabajador ejercer su derecho de retención de tareas hasta tanto se le pague el salario".

Por la mañana, voceros de la Dirección General de Cultura y Educación, explicaron a Infocielo que se trataba de un problema técnico y que el dinero estaba. A través de un comunicado oficial afirmaron que los pagos se están realizando y que el conflicto está próximo a resolverse: "La Dirección General de Cultura y Educación informa que en el día de hoy y tal como está establecido, se está realizando el pago de los salarios de todo el personal administrativo, docente y no docente. Al mismo tiempo, hemos detectado que debido a la implementación de un nuevo sistema tecnológico, se han reportado demoras sobre las que el personal técnico e informático del Banco Provincia y de la Dirección de Cultura y Educación están trabajando para lograr regularizarlo a la mayor brevedad posible y cumplir con el objetivo de que la totalidad del personal reciba su salario en el transcurso del día. De esta manera, en el transcurso del día de hoy, 6 de julio, la totalidad del personal estará cobrando el salario en sus cuentas sueldo".

En tanto los gremios ya anunciaron medidas de fuerza para todos los docentes a través de sus redes sociales.