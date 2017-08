“Un concejal no le va a resolver el problema de vivienda a la gente”, dijo Adela Cornú

La precandidata a Diputada Nacional por el frente “Cumplir”, Adela Cornú, estuvo en los estudios LU 24 para hablar sobre la campaña electoral que encabeza Florencio Randazzo y su punto de vista de las elecciones legislativas a nivel local. En primer término, Cornú explicó que su precandidatura a Diputada Nacional “es una propuesta que surgió desde el Movimiento Evita, para mí es un orgullo enorme, un reconocimiento a la militancia que uno viene llevando a lo largo de los años, desde 2003 que estoy militando. Ahora en este 2017 en estas elecciones legislativas tomamos la decisión de participar en el Partido Justicialista, nunca me corrí de lugar, siempre apoyo a la misma bandera”.

La militante del Movimiento Evita mostró su disconformidad con algunas promesas que han realizado los precandidatos a concejales en Tres Arroyos: “A nivel local me molesta mucho que haya candidatos que traten de resolver o prometer cosas cuando van a ocupar una banca del Concejo Deliberante, el intendente va a seguir siendo Carlos Sánchez, la gobernadora María Eugenia Vidal y el presidente Mauricio Macri. Creo que por ahí se hacen promesas con buena intención, pero en una banca lo único que se puede hacer es presentar proyectos de ordenanza, he escuchado concejales prometiendo casas a vecinos”, sostuvo, mientras que luego agregó que “se dice que todos los políticos son iguales o que llegan dos semanas antes de las elecciones, se está peleando una banca de concejales, un solo concejal no le va a resolver el problema de vivienda a la gente”.

En Tres Arroyos, Cornú dijo que “se deben empezar a tomar medidas serias en el tema tránsito, cuanto le representa al estado municipal tener personas en terapia intensiva o gente que fallece a raíz de accidentes de tránsito. Creo que hay que hacer una fuerte educación vial para que se concientice bien a la gente, en Tres Arroyos no se respeta el cinturón de seguridad, es fundamental la prevención”.