Un conflicto entre vecinos terminó con un tiroteo y un auto prendido fuego

En la tarde de hoy, alrededor de las 15 horas en la intersección de San Luis y Aconcagua, dos vecinos, identificados como Gabriel Giannettino de 34 años y Saúl Insaurralde de 27, protagonizaron un incidente que terminó con disparos de arma de fuego y un Chevrolet Corsa incendiado.

Según pudo averiguar LU 24, la gresca entre los vecinos del Barrio Olimpo tiene antecedentes de hace varios años, pero esta vez la situación empeoró. La disputa comenzó con una discusión, siguió con golpes de puño y luego Giannettino procedió a utilizar un arma de fuego, hiriendo de bala en el brazo izquierdo a Insaurralde, que no quiso ser atendido por personal médico e incendió un Chevrolet Corsa gris, dominio HGA-748, propiedad de Giannettino, quien estaba siendo atendido en el Hospital por los golpes recibidos. Las dos personas se encuentran fuera de peligro y no presentan heridas de gravedad.

Como resultado de la disputa fueron aprehendidos Saúl Insaurralde, por daños y lesiones, Gabriel Giannettino, por daños, lesiones y tenencia de arma de uso civil, y su pareja María del Mar Zalazar de 22 años, quien habría escondido a la policía el arma de Giannettino, una pistola Bersa calibre 22 largo.

Intervino la policía local, la Sub DDI y una dotación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios para sofocar el incendio del auto de Gianettino.