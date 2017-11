Un detenido en San Cayetano por delitos de falsificación de marca y tenencia ilegal de arma

Este domingo el CPR San Cayetano realizó un allanamiento en un campo con resultados positivos donde se secuestraron animales y un arma. Fue aprehendido el encargado de la hacienda por los delitos de supresión, adulteración y falsificación de marca y tenencia ilegal de arma.

El Subcomisario Marcos Navarro explicó a LU 24 que fue un trabajo minucioso con un operativo donde se interceptó un camión jaula con chasis y acoplado que transportaba 31 vacas que iban con destino a un establecimiento rural en el partido de San Cayetano hacía un frigorífico en La Pampa.

“Al encontrar los animales se constata una anomalía en las marcas, no se veían, estaban tapadas y ante esto se decidió bajar a una balanza y notamos que las marcas habían sido suprimidas, habían sido borradas a fuego”, dijo el subcomisario y agregó: “Al tomar novedad la Fiscalía dispuso la prisión preventiva del chofer hasta determinar la procedencia de los animales, que se verificó enseguida y se hizo un relevamiento en el lugar, una pericia in situ con veterinario municipal y un control por parte de personal de SENASA, y se pudo sacar marcas ajenas a la guía”.

“Se pidió a la Fiscalía un allanamiento para el establecimiento para ver si los demás animales del lote del establecimiento estaban en iguales condiciones o si podíamos determinar si había compañeros de procedencia de esos animales. Se efectuó el domingo en el establecimiento de la zona de San Cayetano el cual dio resultado bastante positivo por eso bajó la Fiscal de Delitos Rurales, la Dra. Perrone, quien estuvo a cargo de todo el procedimiento y nos guió en la parte judicial hasta que en un momento determinado tuvo que bajar el titular fiscal de la Fiscalía N° 30 de Necochea para dar otra mirada porque hubo muchas cosas que íbamos encontrando, entre ellas marcas de vacas suprimidas también en el establecimiento, quemadas a soplete, había vacas que las marcas no figuraban en el stock ganadero y encontramos marcas ajenas al establecimiento, fierros con los cuales se marcan a los animales de productores rurales de otros partidos”, explicó.

Asimismo resaltó que “inmediatamente se efectuó un trabajo bastante arduo en colaboración con el jefe zonal nuestro que nos abrió todo el abanico en toda la provincia a quién corresponderían esas marcas y se logró determinar que esos fierros que teníamos secuestrados ahí eran de un productor de Pringles y de un productor de Dorrego. Pudimos contactar a uno telefónicamente y se confirmó que habían adulterada la marca en este establecimiento, entonces estamos hablando de un delito más grave que es adulteración de marca”.

Finalmente contó que resta determinar si los animales fueron robados o pertenecen a ese establecimiento y que se interdictaron alrededor de 210 animales. El administrador del establecimiento quedó detenido en el allanamiento por encontrar marcas ajenas a su hacienda o adulteradas y animales con marcas suprimidas y también se encontró un arma en el establecimiento y se secuestró un maletín con documentación.

Con respecto a las detenciones dijo que el camionero fue liberado, mientras que el dueño del establecimiento permanecerá alojado en la Comisaria a disposición de la Fiscalía N° 30.