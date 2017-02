Un gran desfile show suplirá a la elección de la Reina del Trigo

En el marco de la 48° edición de la Fiesta Provincial del Trigo se ha organizado un original desfile, que de alguna manera se ha pensado como sustituto de la elección de la Reina, que se ha discontinuado por decisión municipal. Se concretará el domingo 12 de marzo, en la previa del show de cierre, a cargo de Jorge Rojas, tal como lo anticiparon desde los estudios de LU24 el director de Turismo, Pablo Ledesma; Cristina Marconi y Héctor Somovilla, convocados para la organización.

“Yo llevé una propuesta porque la elección es un espacio difícil de suplir; se fue charlando y se buscó la mejor manera. Ojalá guste esto que vamos a hacer. Convoqué a gente como Héctor, con el total apoyo de la Comisión, y la idea es la de un desfile show inclusivo, con la presencia de distintas temáticas, algunas reinas y ex reinas invitadas, hoy señoras que en su momento pasaron por la Fiesta, y gente de la comunidad, similar a los desfiles que vengo haciendo desde hace muchos años. Cada uno estará vestido por un comercio de Tres Arroyos, por lo que todo el mundo estará representado. Trabajarán peluqueros y maquilladores de la ciudad, generando un lindo movimiento, con la intención de abrir esto a la población porque la Fiesta es de todos”, anticipó Cristina Marconi.

Somovilla, en tanto, consideró que “la propuesta me interesó porque ya la he acompañado a Cristina en la faz privada en este tipo de desfiles, siempre teniendo en cuenta que es un tiempo de transición entre lo que fue la elección de la reina y esta decisión de no llevarla a cabo en el marco de lo mucho que está trabajando Tres Arroyos en cuanto al tema de género. El Escenario Mayor es un poco un monstruo para nosotros, pero estamos trabajando para que esto sea un show pero también un mensaje a favor de la mujer y sus derechos, y un reconocimiento y homenaje a la gran cantidad de gente que trabajó en las elecciones de la Reina, de la que no podemos renegar porque se hizo y se disfrutó durante mucho tiempo. Esta es una forma interesante de transitar este proceso de cambios”.

Finalmente, el director de Turismo, Pablo Ledesma, celebró que se haya decidido adherir al cambio de paradigma en torno a la concepción de los derechos de la mujer, y recordó que en la última edición de la muestra de la Sociedad Rural Argentina se desalentó la presencia de reinas de belleza en los stands. “Es importante que sea el Estado el que encabece estos cambios, y es interesante además que se genere este desfile como prueba piloto, en la que seguramente habrá mucho trabajo y esfuerzo”.