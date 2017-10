Un hombre denuncia que le robaron sus elementos de trabajo

Santiago Allan, es un hombre que trabaja limpiando terrenos, jardines y podando plantas, que se acercó a LU 24 para denunciar que le robaron sus elementos de trabajo, una pala y una escoba, mientras se encontraba trabajando en Falucho y 1810.

El hombre dijo que “fui a hacer la denuncia a la Comisaría pero no me la tomaron, me da mucha bronca porque son mis elementos de trabajo”. Santiago dejó un número de teléfono para que se comuniquen con él por si alguien sabe algo sobre sus elementos de trabajo (2983593477).