Un investigador “todoterreno”, que se quedó sin plafond

El oficial subinspector Julio Rodríguez supo formar parte de investigaciones resonantes en la ciudad, como las que se generaron a partir del accionar de la llamada “Banda del Corsa”. Revistando como numerario de la Policía Comunal, tuvo una participación activa, empero, en causas sustanciadas desde la Fiscalía local, cuando lo habitual es que esos casos los lleve adelante personal de Investigaciones. Habría existido, incluso, un pedido emanado desde el Ministerio Público para que fuera trasladado a esa dependencia, en tiempos en que Walter Caballero era jefe de la Departamental, pero por razones que se desconocen no prosperó. Y desde los fiscales partieron no pocos elogios hacia su figura, algo poco frecuente.

Como quedó de manifiesto en los últimos días, con una resolución confirmatoria de la sentencia en primera instancia impuesta a dos policías por el robo del botín del caso Príncipe, ocurrido en 2014, Rodríguez llevaba mucho tiempo trabajando en esta modalidad: policía de Seguridad, pero protagonista de investigaciones.

Sin embargo, por su accionar en ese caso en particular, y también en otro, la causa de los “títulos truchos” en la Policía Local, lo está investigando la misma justicia para la que antes colaboraba. El fallo por el caso Príncipe recomienda determinar si habría plantado pruebas falsas, incurrido en falso testimonio y falsificación de un acta de procedimiento. Aún no se asignó fiscalía para ese tema. La denuncia por el caso de los certificados apócrifos se radicó en Bahía Blanca, y una UFIJ de esa ciudad la tramita.

También vale la pena recordar que el abogado de los exjefes policiales suspendidos, Caballero, Morales y Aranzábal, denunció su comportamiento en torno a ese caso.

Se infiere que, como resultado de estas cuestiones, es que a Rodríguez se le ha impuesto la prohibición de concurrir a la Fiscalía, donde incluso se habría producido un incidente con un custodia. Mientras tanto, Asuntos Internos tendrá que resolver su situación policial.

Hoy, Rodríguez sigue revistando en la Primera, con horarios discontinuos, durante 8 horas diarias y un franco semanal, como el resto.