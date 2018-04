Un jugador cayó al piso inconsciente durante un partido en Copetonas y el árbitro le salvó la vida tras reanimarlo

Ayer mientras se disputaba en Copetonas un partido de segunda división de la Liga de Futbol Tresarroyense entre los equipos de la ACDC y Copetonas, en un jugada normal de la que participaban dos jugadores y fueron al piso, uno de ellos se golpeó con la rodilla del rival la parte de la sien y quedó inconsciente tirado en la cancha.

Esto motivó que el árbitro del encuentro, Diego Márquez, que también es bombero voluntario, acudiera rápidamente y que junto a un jugador, le practicaran tareas de reanimación, que les permitió estabilizarlo hasta que llegó la ambulancia al lugar y pudiera ser trasladado, salvándole así la vida al joven.

“Cuando vi que estaban todos gritando salí corriendo por el instinto de querer ayudar e implementar lo que uno sabe. Ví que estaba Juampi Zaballegui que lo noté como que sabía algo de lo que se podía hacer y me dijo que ya le había mordido los dedos. Traté de sacarle la lengua, lo pudimos finalmente hacer y le hicimos un poco de tareas para reanimarlo un poco. Tenía pulso y con Juampi después le pusimos el cuello y lo estabilizamos, hasta que llegó la ambulancia”, relató Márquez.

Agregó que “los 50 que integramos el cuerpo de bomberos, de hecho yo integro la Brigada de Trauma, sabemos de esta práctica. Te puede pasar en la calle, y a cualquiera. Es fundamental saberlo, porque salva vidas. Ayer ayudó mucho y muchos no saben, no se animan o no les interesa”, remarcó.

Según indicó, el partido no se reanudó hasta que el jugador, Maxi Villegas, fue trasladado en ambulancia. “Anoche hablé con él y le contaba lo que él me había dicho y ni se acordaba”.