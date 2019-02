Un mes más de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante: Comienzan el 1 de Marzo

El presidente del Concejo Deliberante, Matías Meo Guzmán se refirió al adelantamiento del período legislativo, el que comenzará el 1 de marzo, ante la sanción de una ley de la Provincia en diciembre pasado, la que modifica a la Ley Orgánica de las Municipalidades y las equipara con el inicio a nivel nacional y provincial, en tanto desde este lunes ya se adelantó y se comenzó con el trabajo en comisiones en el Concejo tresarroyense.

Sánchez inaugura el viernes 1º y se sesionará el jueves 7 posiblemente al mediodía

“Ganaremos un mes más de actividad deliberativa, lo que se iguala a las de Provincia y Nación, que se venían iniciando los 1º de Marzo, hoy arranca Hacienda, y siguen las comisiones hasta el jueves y la semana próxima hasta el viernes 1º cuando inaugure las sesiones el intendente Carlos Sánchez”, sostuvo y anticipó que “ la primera sesión será el jueves 7, y debido a que por la tarde se realiza la Mesa Redonda de la Fiesta Provincial del Trigo, sesionaríamos en horas del mediodía.

“Espero que no se electoralicen los debates y podamos dar las respuestas que necesita el vecino”

“En los años electorales en Diputados mermaba siempre la actividad legislativa, lo que no es tan así en lo local, lo que trataremos es que se electoralicen los debates, esperemos que no suceda porque no terminamos debatiendo las cosas que el vecino quiere que debatamos y terminan siendo un debate nacional en el que nosotros no tenemos muchas veces injerencia”, manifestó Meo Guzmán.

“Será difícil – opinó - porque hay una cierta intención de llevar al orden local lo nacional, lo que no tiene que ver con lo que se debate a nivel local, son temas de política nacional que tienen que ver con lo electoral o con cuestiones de posicionamiento político, que generan resquemores y no es lo que nosotros debemos debatir que es dar soluciones a los vecinos de Tres Arroyos”.