Un posible encuentro sexual que terminó con un asesinato: Dos detenidos más por la muerte de Bustamante

Siguiendo con los procedimientos para esclarecer la muerte de Jorge Bustamante, durante la madrugada de este martes en Tandil, se llevaron a cabo sendos allanamientos, con orden del juez de Garantías José Moragas, donde se detuvo a otros dos sospechosos de participar del crimen.

El primero de los allanamientos fue en Chacabuco 1042 y el segundo en Piccirilli 749. Emanuel Ramírez, de 19 años, y Ángel Tami, de 20 años, fueron detenidos como resultado de los procedimientos.

Vale recordar que Nahuel Morales, el nombre del joven que ya había trascendido a pesar de no figurar en el expediente pero sí en las sospechas de los investigadores, declaró y confensó su participación en el hecho, acompañado por su abogado Claudio Castaño, no sin antes presentarse por el Centro de Prevención de las Adicciones.

Según los pesquisas, el día de la desaparición, el martes pasado, Morales mantuvo una charla de seis minutos desde su celular con Bustamante y se citaron para tener un encuentro sexual.

El Diario El Eco informa que el relato de Morales tuvo algunos vaivenes en medio de pasajes contradictorios que terminó de convencer a los judiciales, que decretaron que aquella primera declaración testimonial se abortara ya que sus dichos tenían otro tenor: el de responsable del trágico suceso. Así, se pasó a una declaración indagatoria en la que el joven fue notificado del delito “homicidio en ocasión de robo”, quedando en carácter de aprehendido y sujeto a permanecer detenido, a criterio del Juzgado de Garantías.

La presentación espontánea

Si bien había un relativo optimismo en los investigadores a pesar de la complejidad del caso, la presentación espontánea de Morales no hizo más que ratificar aquellos indicios y avanzar significativamente en la causa que, horas más tarde tuvo otros dos detenidos.

Ayer, finalmente, el abogado Castaño volvió a la fiscalía a notificar que su cliente se había presentado en el CPA (Centro de Prevención de las Adicciones) y que tenía intenciones de declarar espontáneamente, circunstancia que efectivamente se concretó de manera formal.

Tras la entrevista con los funcionarios judiciales, luego de algunas contradicciones en el relato, el deponente se dispuso a confesar su participación en el hecho, lo que motivó que se le notificara del delito y quedaron en carácter de aprehendido.

Sin pausa, el fiscal Gustavo Morey elevó al Juzgado de Garantías el pedido de detención, instancia que ahora deberá resolver el juez (tiene un plazo de tres días) puesto que Castaño ya se había anticipado presentando una eximición de prisión.

Lo que dijo

De lo que trascendió de los dichos de Morales respecto al hecho y el móvil, queda sujeto al avance de determinadas confirmaciones y detalles que aluden a la vida privada de la víctima, aunque sí pudo comprobarse que Bustamante y Morales habían mantenido contactos previos por las redes sociales y sería la cuarta vez en la que habían acordado una cita. De allí en más, según el testimonio de Morales, una vez concretado el encuentro en el auto, irrumpieron en escena otros sujetos que arremetieron con intención de robo, los que coloca a los sindicados como coautores del homicidio.

De los dichos del ahora aprehendido se desprendería que si bien se había pactado el robo como una emboscada, Morales se vio sorprendido por la drástica determinación que habrían tomado los otros supuestos partícipes del hecho que terminó en muerte por asfixia y luego derivó en el periplo para descartar el cuerpo y plantar el auto.

Sin respiro, entonces, la pesquisa logró avances significativos en pos de esclarecer el homicidio y dar con los sindicados como responsables del hecho que conmovió a la ciudadanía serrana y convocó incluso la atención mediática capitalina.

Jorge murió por asfixia

También ayer por la tarde llegó oficialmente el informe de autopsia realizado por la Policía Científica, cuyas conclusiones ratificaron sobre cómo fue asesinado Jorge Bustamante.

A más precisiones, el informe detalló que la causa de muerte fue “asfixia por estrangulamiento a lazo (cinturón de cuero)”. A la vez, el cuerpo presentaba lesiones contusa cortantes en región superciliar y párpado superior derecho

Un detalle que no había trascendido: se constató también una lesión contusa en antebrazo izquierdo y dorso de muñeca, compatibles con lesiones de defensa, señaló el informe.